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Политика ,  
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Уилан призвал США «заполнить тюрьмы российскими шпионами» для обмена

Уилан призвал США к решительным мерам для обмена его и Гершковича
Отбывающий в России срок по обвинению в шпионаже американец Уилан призвал США принять «решительные меры», например, «заполнить Гуантанамо российскими чиновниками», чтобы побудить Москву обсуждать обмен его и Гершковича
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Американец Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, в интервью CNN призвал США предпринять «решительные действия», чтобы вернуть в Штаты его и арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, также обвиняемого в шпионаже.

«США должны выйти и что–то предпринять — заполнить [тюрьму] Гуантанамо российскими чиновниками, арестовать российских шпионов, сделать что-то, что заставит Кремль задуматься и сказать: «Хорошо, да, точно, теперь пришло время вернуть Эвана и Пола, и тогда мы хотим вернуть тех, кто у вас есть из наших, и на этом закончим», — заявил Уилан.

По его мнению, без «решительных мер» Москва продолжит «хватать» американских граждан. CNN отмечает, что за последние месяцы в России были арестованы несколько американцев. В частности это сержант армии США Гордон Блэк (в июне суд во Владивостоке приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии за кражу и избиение девушки; он не признал вину) и балерина с российским и американским гражданством Ксения Карелина (в США известна как Ксения Хавана, задержана в феврале за перевод $51,8 в украинский благотворительный фонд в размере; ФСБ сообщала, что ей предъявили обвинение в государственной измене).

Телеканал подчеркивает, что Госдеп не признал их незаконно задержанными, как в случае с Уиланом и Гершковичем. Судебное разбирательство по делу последнего будет проходить в закрытом режиме, первое заседание назначено на 26 июня.

По мнению Уилана, это может стать «важной вехой» как в деле Гершковича, так и в его. «Русские, как правило, добивались вынесения обвинительных приговоров по этим делам, чтобы они могли претендовать на легитимность, независимо от фактов», — пояснил он.

РБК направил запрос в Госдепартамент США и МИД России.

Уилана задержали в Москве зимой 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные данные и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Вину он не признал.

Корреспондент WSJ Эван Гершкович был задержан ФСБ в марте 2023 года по подозрению в шпионаже. Журналист жил несколько лет в России и писал о ситуации в Москве. По данным ФСБ, репортер по заданию американских спецслужб собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы, вину он не признает.

Власти США настаивают на невиновности Гершковича и Уилана и требуют их освобождения. Президент Владимир Путин говорил, что диалог с Вашингтоном об обмене заключенными идет, но «он не простой». В апреле Вашингтон заявил о планах представить Москве новое предложение по обмену Уилана и Гершковича.

В середине июня WSJ сообщила, что в сделки об обмене заключенными между Россией и западными странами могут включить предполагаемых «российских шпионов» с паспортами Аргентины, задержанных в Словении в декабре 2022 года. По данным издания, это может затронуть в том числе сделки по обмену Уилана и Гершковича. 

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Валентина Шварцман, Яна Баширова
Пол Уилан Эван Гершкович обмен заключенными Госдепартамент США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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