Кого выдали с Запада в Россию в рамках обмена заключенными

Вадим Красиков — бывший спецназовец ФСБ. В декабре 2021-го был приговорен Высшим земельным судом Берлина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира, который участвовал в нападениях на российских солдат Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что речь шла о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». По версии следствия, Красиков застрелил Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019-го. На суде Красиков отрицал работу в ФСБ и называл себя инженером-строителем Вадимом Соколовым (с документами на это имя он въехал в Германию) из Брянска.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, «принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро. Путин допустил в февральском интервью Такеру Карлсону возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича, отбывающего в России срок за шпионаж, «при встречном движении со стороны партнеров». Российский президент тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита».

В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсуждали возможность обмена Вадима Красикова на Алексея Навального. Однако против любой сделки с участием Красикова, по данным издания, выступила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Уже после смерти Навального Владимир Путин рассказал, что был согласен обменять его «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», чтобы тот «не возвращался».