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Обмен заключенными ,  
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Кого выдали с Запада в Россию в рамках обмена заключенными

В Россию вернулся приговоренный в Германии к пожизненному сроку Красиков
Сюжет
Обмен заключенными

Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключенными. В нем участвовали Россия, Белоруссия, США, Германия, Норвегия, Польша, Словения. Обмен проходил в столице Турции Анкаре. Кого передали России в рамках этого обмена — в материале РБК
Вадим Красиков&nbsp;&mdash; бывший спецназовец ФСБ. В декабре 2021-го был приговорен Высшим земельным судом Берлина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира, который участвовал в нападениях на российских солдат Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что речь шла о выполнении &laquo;государственного приказа на убийство на немецкой земле&raquo;. По версии следствия, Красиков застрелил Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019-го. На суде Красиков отрицал работу в ФСБ и называл себя инженером-строителем Вадимом Соколовым (с документами на это имя он въехал в Германию) из Брянска. В декабре 2019 года президент Владимир Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, &laquo;принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом&raquo; и одним из организаторов теракта в московском метро. Путин допустил в февральском интервью Такеру Карлсону возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича, отбывающего в России срок за шпионаж, &laquo;при встречном движении со стороны партнеров&raquo;. Российский президент тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из &laquo;патриотических соображений&raquo; &laquo;ликвидировал бандита&raquo;. В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсуждали возможность обмена Вадима Красикова на Алексея Навального. Однако против любой сделки с участием Красикова, по данным издания, выступила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Уже после смерти Навального Владимир Путин рассказал, что был согласен обменять его &laquo;на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах&raquo;, чтобы тот &laquo;не возвращался&raquo;.
Фото: Der Polizeiprasident

Вадим Красиков — бывший спецназовец ФСБ. В декабре 2021-го был приговорен Высшим земельным судом Берлина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира, который участвовал в нападениях на российских солдат Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что речь шла о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». По версии следствия, Красиков застрелил Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в августе 2019-го. На суде Красиков отрицал работу в ФСБ и называл себя инженером-строителем Вадимом Соколовым (с документами на это имя он въехал в Германию) из Брянска.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, «принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро. Путин допустил в февральском интервью Такеру Карлсону возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича, отбывающего в России срок за шпионаж, «при встречном движении со стороны партнеров». Российский президент тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита».

В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсуждали возможность обмена Вадима Красикова на Алексея Навального. Однако против любой сделки с участием Красикова, по данным издания, выступила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Уже после смерти Навального Владимир Путин рассказал, что был согласен обменять его «на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», чтобы тот «не возвращался».

Владислав Клюшин. Основатель и владелец московской компании &laquo;М13&raquo;, которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга, среди них система онлайн-мониторинга СМИ &laquo;Катюша&raquo;. В марте 2021 года был арестован по прибытии в Швейцарию по запросу властей США, которые считают, что он участвовал во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компаниях и в мошенничестве с использованием инсайдерской информации для успешных торгов на бирже. В сентябре 2023 года Клюшина приговорили к 9 годам тюрьмы.
Фото: U.S. Dept. of Justice / Reuters

Владислав Клюшин. Основатель и владелец московской компании «М13», которая специализируется на разработке технологий в области медиамониторинга, среди них система онлайн-мониторинга СМИ «Катюша». В марте 2021 года был арестован по прибытии в Швейцарию по запросу властей США, которые считают, что он участвовал во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компаниях и в мошенничестве с использованием инсайдерской информации для успешных торгов на бирже. В сентябре 2023 года Клюшина приговорили к 9 годам тюрьмы.

Роман Селезнев. Сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева. В 2011 году в США ему заочно предъявили обвинения в кибермошенничестве с целью украсть данные кредитных карт. Минюст США оценил нанесенный им ущерб в $169 млн. В 2014 году Селезнев был арестован во время отпуска на Мальдивах, и оттуда выдан в США, где его приговорили к 27 годам тюремного заключения.
Фото: U.S. Attorney’s Office

Роман Селезнев. Сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева. В 2011 году в США ему заочно предъявили обвинения в кибермошенничестве с целью украсть данные кредитных карт. Минюст США оценил нанесенный им ущерб в $169 млн. В 2014 году Селезнев был арестован во время отпуска на Мальдивах, и оттуда выдан в США, где его приговорили к 27 годам тюремного заключения.

Вадим Конощенок&nbsp;&mdash; по версии Минюста США, сотрудник ФСБ. Американские власти&nbsp;обвиняют его в закупках чувствительных технологий и отмывании денег &laquo;для российских властей&raquo;.Был экстрадирован в Соединенные штаты из Эстонии в июле 2023-го; о его аресте по запросу Вашингтона стало известно в декабре 2022 года. По тому&nbsp;же обвинению кроме Конощенока проходят еще четверо россиян и двое американцев. Конощенок был задержан в октябре 2022-го при пересечении&nbsp;границы&nbsp;России и&nbsp;Эстонии с примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, в том числе несколькими товарами американского происхождения. Вашингтон считает, что Конощенок &laquo;был важным участником схемы по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства в поддержку военных усилий России&raquo;. Процесс отбора жюри присяжных в суде Нью-Йорка по делу россиянина должен был начаться в ноябре.
Фото: из личного архива

Вадим Конощенок — по версии Минюста США, сотрудник ФСБ. Американские власти обвиняют его в закупках чувствительных технологий и отмывании денег «для российских властей».Был экстрадирован в Соединенные штаты из Эстонии в июле 2023-го; о его аресте по запросу Вашингтона стало известно в декабре 2022 года. По тому же обвинению кроме Конощенока проходят еще четверо россиян и двое американцев.

Конощенок был задержан в октябре 2022-го при пересечении границы России и Эстонии с примерно 35 различными типами полупроводников и электронных компонентов, в том числе несколькими товарами американского происхождения. Вашингтон считает, что Конощенок «был важным участником схемы по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства в поддержку военных усилий России».

Процесс отбора жюри присяжных в суде Нью-Йорка по делу россиянина должен был начаться в ноябре.

Артем и Анна Дульцевы &mdash; по версии словенского следствия, были офицерами Службы внешней разведки и занимались под видом предпринимателей шпионажем в пользу России. Словенское Агентство разведки и безопасности (Sova) задержало супругов в Любляне в декабре 2022-го. Дульцевы въехали в страну в 2017 году с аргентинским паспортами на имена Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. На самом деле они родились в Нижнем Новгороде и Башкирии, писала аргентинская La Nacion, которая впервые сообщила о задержании пары. По данным The Wall Street Journal,&nbsp;Дульцева в Словении владела художественной&nbsp;галереей&nbsp;и рассказывала знакомым, что уехала из Аргентины после того, как в Буэнос-Айресе ее ограбила вооруженная банда; ее муж руководил IT-стартапом. 31 июля окружным судом в Любляне Дульцевы были приговорены к 1 году и 7 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Супруги признали вину. Суд учел, что осужденные уже отбыли назначенный им срок наказания в предварительном заключении, постановил выслать их из Словении и запретить им въезд в страну на пять лет.
Фото: femagainstwar / X

Артем и Анна Дульцевы — по версии словенского следствия, были офицерами Службы внешней разведки и занимались под видом предпринимателей шпионажем в пользу России. Словенское Агентство разведки и безопасности (Sova) задержало супругов в Любляне в декабре 2022-го. Дульцевы въехали в страну в 2017 году с аргентинским паспортами на имена Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. На самом деле они родились в Нижнем Новгороде и Башкирии, писала аргентинская La Nacion, которая впервые сообщила о задержании пары.

По данным The Wall Street Journal, Дульцева в Словении владела художественной галереей и рассказывала знакомым, что уехала из Аргентины после того, как в Буэнос-Айресе ее ограбила вооруженная банда; ее муж руководил IT-стартапом.

31 июля окружным судом в Любляне Дульцевы были приговорены к 1 году и 7 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Супруги признали вину. Суд учел, что осужденные уже отбыли назначенный им срок наказания в предварительном заключении, постановил выслать их из Словении и запретить им въезд в страну на пять лет.

Михаила Микушина задержали в Норвегии по подозрению в работе на российскую разведку в октябре 2022 года. Тогда он назвал себя гражданином Бразилии Хосе Ассисом Джаммарией. Однако в декабре 2023-го он признался, что является россиянином. Издание VG утверждало, что располагает документами, которые якобы связывают Микушина с ГРУ (с 2010-го&nbsp;&mdash; Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).
Фото: Northern_Sentry / Twitter

Михаила Микушина задержали в Норвегии по подозрению в работе на российскую разведку в октябре 2022 года. Тогда он назвал себя гражданином Бразилии Хосе Ассисом Джаммарией. Однако в декабре 2023-го он признался, что является россиянином. Издание VG утверждало, что располагает документами, которые якобы связывают Микушина с ГРУ (с 2010-го — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).

Павла Рубцова задержали в Польше в начале марта 2022 года, он работал журналистом испанских изданий под именем Пабло Гонсалес. ТАСС пишет, что это фамилия его матери, а в Испании он жил с 1990-х годов. В Польше его заподозрили в шпионаже в пользу России.
Фото: Wikimedia Commons

Павла Рубцова задержали в Польше в начале марта 2022 года, он работал журналистом испанских изданий под именем Пабло Гонсалес. ТАСС пишет, что это фамилия его матери, а в Испании он жил с 1990-х годов. В Польше его заподозрили в шпионаже в пользу России.

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Мария Васильева Мария Васильева
мультимедиа обмен заключенными Вадим Красиков Владислав Клюшин Россия Германия Словения СВР
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