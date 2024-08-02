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Обмен заключенными ,  
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Как в России и США встречали участников массового обмена заключенными

Сюжет
Обмен заключенными

В беспрецедентный обмен между Россией и Западом вошли 26 человек, они уже прибыли в Москву, американский штат Мэриленд и немецкий Кельн. Как их встречали – в материале РБК.
После обмена в столице Турции&nbsp;самолет доставил восемь возвращенных Западом граждан России в московский аэропорт Внуково &ndash; 2.&nbsp;
Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

После обмена в столице Турции самолет доставил восемь возвращенных Западом граждан России в московский аэропорт Внуково – 2. 

Возвращенных россиян приехал встретить президент Владимир Путин.&nbsp;
Фото: Сергей Ильин / Reuters

Возвращенных россиян приехал встретить президент Владимир Путин. 

Осужденный в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков (на фото&nbsp;&mdash; справа, в синей кепке и спортивной куртке). После выхода из самолета Красикова поприветствовал президент Владимир Путин, сказав ему: &laquo;Здорово&raquo;.
Фото: Сергей Ильин / ТАСС

Осужденный в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков (на фото — справа, в синей кепке и спортивной куртке). После выхода из самолета Красикова поприветствовал президент Владимир Путин, сказав ему: «Здорово».

Михаил Микушин.&nbsp;Гражданина Бразилии Хосе Ассиса Джаммариа задержали в Норвегии в 2022 году, заподозрив в работе на российскую разведку. Он приехал в страну в 2021-м&nbsp;по программе&nbsp;Университета Тромсё и позже признался норвежским властям, что является гражданином России Михаилом Микушиным.
Фото: Михаил Воскресенский / ТАСС

Михаил Микушин. Гражданина Бразилии Хосе Ассиса Джаммариа задержали в Норвегии в 2022 году, заподозрив в работе на российскую разведку. Он приехал в страну в 2021-м по программе Университета Тромсё и позже признался норвежским властям, что является гражданином России Михаилом Микушиным.

Анна Дульцева (на фото слева), которая вместе с мужем Артемом была осуждена в Словении по делу о шпионаже. Они представлялись супружеской парой из Аргентины Людвигом Гишем и Марией Майер. Вместе с Дульцевыми вернулись двое их детей. Путин подарил&nbsp;Дульцевой букет цветов.&nbsp;
Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

Анна Дульцева (на фото слева), которая вместе с мужем Артемом была осуждена в Словении по делу о шпионаже. Они представлялись супружеской парой из Аргентины Людвигом Гишем и Марией Майер. Вместе с Дульцевыми вернулись двое их детей. Путин подарил Дульцевой букет цветов. 

Вместе с Путиным возвращенных россиян во Внуково встречал министр обороны Андрей Белоусов.&nbsp; Москве также передали: Сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа (его приговорили в США к 27 годам по делу кибермошенничестве); Владислава Клюшина (американские власти считают участником взлома компьютерных сетей в США для получения секретных данных); Вадима Конощенка (подозревался в причастности к схеме &laquo;по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства&raquo; России&raquo;; Журналиста Павла Рубцова, который задержали в Польше по подозрению в шпионаже.
Фото: Михаил Воскресенский / ТАСС

Вместе с Путиным возвращенных россиян во Внуково встречал министр обороны Андрей Белоусов. 

Москве также передали:

  • Сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа (его приговорили в США к 27 годам по делу кибермошенничестве);
  • Владислава Клюшина (американские власти считают участником взлома компьютерных сетей в США для получения секретных данных);
  • Вадима Конощенка (подозревался в причастности к схеме «по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства» России»;
  • Журналиста Павла Рубцова, который задержали в Польше по подозрению в шпионаже.
Путин пообещал представить к наградам тех из возвращенных россиян, кто имеет &laquo;прямое отношение к военной службе&raquo;.
Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

Путин пообещал представить к наградам тех из возвращенных россиян, кто имеет «прямое отношение к военной службе».

В США после обмена прибыли трое из&nbsp;переданных Россией, у кого есть американское гражданство. Это журналисты&nbsp;Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан. Гершковича и Уилана в России осудили по делу о шпионаже, Курмашеву &ndash; по обвинению в &laquo;фейках&raquo; про российскую армию. Самолет с ними прилетел на военную базу в американском штате Мэриленд.&nbsp;
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В США после обмена прибыли трое из переданных Россией, у кого есть американское гражданство. Это журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан. Гершковича и Уилана в России осудили по делу о шпионаже, Курмашеву – по обвинению в «фейках» про российскую армию. Самолет с ними прилетел на военную базу в американском штате Мэриленд. 

Президент США Джо Байден&nbsp;встречает бывшего американского морпеха Пола Уилана.&nbsp;
Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден встречает бывшего американского морпеха Пола Уилана. 

Пол&nbsp;Уилан и его семья&nbsp;.&nbsp;
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Пол Уилан и его семья . 

Курмашеву по прилету&nbsp;встретила дочь, у которой 1 августа день рождения.&nbsp;
Фото: Nathan Howard / Reuters

Курмашеву по прилету встретила дочь, у которой 1 августа день рождения. 

Вице-президент США Камала Харрис и журналист Wall Street Journal Эван Гершкович.&nbsp;
Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис и журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. 

Гершкович и его мать Элла Милман
Фото: Nathan Howard / Reuters

Гершкович и его мать Элла Милман

Остальных переданных Россией заключенных приняла Германия. Они прилетели в Кельн. У пятерых есть немецкое гражданство &mdash; у Рико Кригера (его передала Белоруссия), юриста Германа Мойжеса, самого молодого приговоренного по делу о госизмене Кевина Лика, также осужденного за госизмену&nbsp;политолога Демури Воронина и Патрика Шебеля, обвиненного в контрабанде наркотических средств. В числе выданных Западу граждан России &mdash; признанные иноагентами оппозиционер Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, журналист Владимир Кара-Мурза.
Фото: Christoph Reichwein / Reuters

Остальных переданных Россией заключенных приняла Германия. Они прилетели в Кельн. У пятерых есть немецкое гражданство — у Рико Кригера (его передала Белоруссия), юриста Германа Мойжеса, самого молодого приговоренного по делу о госизмене Кевина Лика, также осужденного за госизмену политолога Демури Воронина и Патрика Шебеля, обвиненного в контрабанде наркотических средств.

В числе выданных Западу граждан России — признанные иноагентами оппозиционер Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, журналист Владимир Кара-Мурза.

Переданные Германии политик Илья Яшин и бывший координатор штаба Алексея Навального (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Вадим Останин (на фото слева) вместе с Марией Певчих, Леонидом Волковым и Иваном Ждановым (всех троих Минюст включил в реестр иноагентов).
Фото: IlyaYashin / X

Переданные Германии политик Илья Яшин и бывший координатор штаба Алексея Навального (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) Вадим Останин (на фото слева) вместе с Марией Певчих, Леонидом Волковым и Иваном Ждановым (всех троих Минюст включил в реестр иноагентов).

Мария Певчих опубликовала фотографию с художницей&nbsp;Александрой Скочиленко, которая прибыла&nbsp;в Германию после обмена. В России ее приговорили к семи годам по делу о фейках про армию из-за замены ценников в магазине на листовки о боевых действиях на Украине.
Фото: mariapevchikh / Telegram

Мария Певчих опубликовала фотографию с художницей Александрой Скочиленко, которая прибыла в Германию после обмена. В России ее приговорили к семи годам по делу о фейках про армию из-за замены ценников в магазине на листовки о боевых действиях на Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в аэропорту Кёльн/Бонн заявил, что сделка об обмене заключенными, в рамках которой был освобожден осужденный пожизненно Вадим Красиков, далась Берлину нелегко. Он заверил, что на этот шаг было решено пойти после консультаций с ответственными министрами и правящей коалицией. Германское правительство несколько недель работало с американскими и европейскими партнерами над решением по сделке, отметил канцлер. Генпрокуратура Германии была разочарована решением главы Минюста Марко Бушмана включить в обмен с Россией Вадима Красикова, писала&nbsp;Frankfurter Allgemeine Zeitung. На обмене Красикова настаивала Москва.&nbsp;В декабре 2019 года Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, одним из организаторов теракта в московском метро. Путин допустил в февральском интервью Такеру Карлсону возможность обмена&nbsp;Гершковича&nbsp;&laquo;при встречном движении со стороны партнеров&raquo;. Российский президент тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из &laquo;патриотических соображений&raquo; &laquo;ликвидировал бандита&raquo;.
Фото: Christoph Reichwein / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в аэропорту Кёльн/Бонн заявил, что сделка об обмене заключенными, в рамках которой был освобожден осужденный пожизненно Вадим Красиков, далась Берлину нелегко. Он заверил, что на этот шаг было решено пойти после консультаций с ответственными министрами и правящей коалицией. Германское правительство несколько недель работало с американскими и европейскими партнерами над решением по сделке, отметил канцлер.

Генпрокуратура Германии была разочарована решением главы Минюста Марко Бушмана включить в обмен с Россией Вадима Красикова, писала Frankfurter Allgemeine Zeitung. На обмене Красикова настаивала Москва. В декабре 2019 года Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, одним из организаторов теракта в московском метро. Путин допустил в февральском интервью Такеру Карлсону возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров». Российский президент тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита».

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