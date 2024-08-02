Как в России и США встречали участников массового обмена заключенными

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в аэропорту Кёльн/Бонн заявил, что сделка об обмене заключенными, в рамках которой был освобожден осужденный пожизненно Вадим Красиков, далась Берлину нелегко. Он заверил, что на этот шаг было решено пойти после консультаций с ответственными министрами и правящей коалицией. Германское правительство несколько недель работало с американскими и европейскими партнерами над решением по сделке, отметил канцлер.

Генпрокуратура Германии была разочарована решением главы Минюста Марко Бушмана включить в обмен с Россией Вадима Красикова, писала Frankfurter Allgemeine Zeitung. На обмене Красикова настаивала Москва. В декабре 2019 года Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, одним из организаторов теракта в московском метро. Путин допустил в февральском интервью Такеру Карлсону возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров». Российский президент тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита».