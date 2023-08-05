FT сообщила об опасениях США из-за угроз поставкам нефти от атак Украины

США не желают сокращения поставок нефти, пишет FT после атак украинских беспилотников в районе Новороссийска, откуда экспортируется и российская, и казахстанская нефть

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

США будут обеспокоены любыми действиями, направленными на сокращение поставок российской нефти, заявила Financial Times (FT) бывший аналитик ЦРУ и руководитель отдела исследований сырьевых товаров в RBC Capital Markets Хелима Крофт. Ее комментарий приведен в материале об атаке украинских беспилотных катеров в Новороссийске — порту, откуда ведутся поставки в том числе и нефти.

«Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом», — сказала Крофт. Если энергокризис будет нарастать, США будет сложнее поддерживать Украину, добавила эксперт.

FT отмечает, что через Новороссийск экспортируется около 600 тыс. барр. российской нефти в день, также в порту расположен морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который на экспорт идет нефть из Казахстана в объеме около 1,2 млн барр. в день.

Как сообщало российское Минобороны, два беспилотных катера ВСУ, которые ночью 4 августа пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, были уничтожены огнем судов, охранявших внешний рейд. Как уточнял новороссийский мэр Александр Кравченко, это были корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что пострадавших и разрушений не было. В КТК отмечали, что его инфраструктура в Новороссийске не получила повреждений.

Источники FT, осведомленные о проведении атаки, заявили, что ее провела Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с военно-морским флотом страны.

Поздно вечером 4 августа произошла еще одна атака на судно в Черном море, на этот раз — на танкер Sig, который был на подходе к Керченскому проливу. Судно получило пробоину в районе машинного отделения «у ватерлинии с правого борта», сообщали в Росморречфлоте. В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска уточняли, что атака была произведена ВСУ, предположительно, с помощью морского дрона, разлива топлива в результате нее не было.

Глава СБУ Василий Малюк после этого заявил, что любые инциденты с российскими кораблями или Крымским мостом с точки зрения Киева являются «полностью законными». Он назвал такие атаки «спецоперациями» и подчеркнул, что они проводятся в «территориальных водах Украины».

20 июля Министерство обороны Украины предупредило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. До того об аналогичной политике в отношении судов, которые идут в украинские порты, объявило российское Минобороны.