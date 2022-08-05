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Киев допустил обязательную эвакуацию из регионов помимо Донецкой области

Вице-премьер Украины Верещук допустила эвакуацию из регионов помимо Донецкой области
Об обязательной эвакуации гражданских лиц из Донецкой области власти Украины объявили в начале августа. Вице-премьер страны Ирина Верещук не исключила, что с приближением осени такие меры будут распространены на другие регионы
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Власти Украины рассмотрят продолжение эвакуации из других регионов помимо подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом изданию «Страна.ua» заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

«Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому», — заявила Верещук.

В то же время, по ее словам, в настоящее время все внимание центральной власти приковано к эвакуации и дальнейшей адаптации людей именно из Донецкой области. Она также не исключила, что к зиме таких беженцев может стать в разы больше. «Потом, когда выезжать станет очень много людей — а их будет больше ближе к зиме, мы этого ожидаем и готовимся к этому, — ситуация будет очень напряженной», — отметила вице-премьер.

Какие именно регионы могут стать следующими в очереди на обязательную эвакуацию, будет зависеть от руководителей областных военных администраций (ОВА), добавила она. «Президент уже заявил: нужно эвакуироваться вместе с детьми и пожилыми туда, где будет возможно пережить зиму. Руководители ОВА должны взять на себя ответственность, проанализировать риски уже сейчас, пока тепло. <...> Решения об эвакуации должны приниматься на основе анализа и прогноза, с полной ответственностью за свои действия», — заключила Верещук.

В Киеве сообщили о начале обязательной эвакуации из Донецкой области
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

О начале обязательной эвакуации из Донецкой области власти Украины объявили 2 августа. Верещук тогда объяснила это тем, что зимой в Донецкой области не будет отопления, поскольку в результате боевых действий там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения». Вице-премьер также сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится, в частности, в случае вооруженного конфликта.

По ее оценке, украинским властям предстоит эвакуировать из региона по меньшей мере 200–220 тыс. человек. Жители Донецкой области могут отказаться от эвакуации, подписав документ о том, что «осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь».

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Российские власти также объявляли о вывозе людей с территории Украины, ЛНР и ДНР в Россию. В конце июля начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев отчитывался, что с начала военной операции на российскую территорию эвакуировали почти 3 млн человек.

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На Украине продолжается российская военная спецоперация. Объявляя о ее начале 24 февраля, президент России Владимир Путин назвал целями военных действий «денацификацию и демилитаризацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида» со стороны Киева.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что спецоперация перешла ко второй фазе. Среди ее задач Минобороны назвало установление контроля над Донбассом и югом Украины. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что российские войска «полностью освободили» ЛНР.

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Фото:Alexey Furman / Getty Images

По словам министра обороны страны Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский еще в начале июля приказал отвоевать южные прибрежные территории и для этого ВСУ собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Украина эвакуация ДНР Военная операция на Украине
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