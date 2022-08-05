Киев допустил обязательную эвакуацию из регионов помимо Донецкой области

Об обязательной эвакуации гражданских лиц из Донецкой области власти Украины объявили в начале августа. Вице-премьер страны Ирина Верещук не исключила, что с приближением осени такие меры будут распространены на другие регионы

Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Власти Украины рассмотрят продолжение эвакуации из других регионов помимо подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом изданию «Страна.ua» заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

«Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому», — заявила Верещук.

В то же время, по ее словам, в настоящее время все внимание центральной власти приковано к эвакуации и дальнейшей адаптации людей именно из Донецкой области. Она также не исключила, что к зиме таких беженцев может стать в разы больше. «Потом, когда выезжать станет очень много людей — а их будет больше ближе к зиме, мы этого ожидаем и готовимся к этому, — ситуация будет очень напряженной», — отметила вице-премьер.

Какие именно регионы могут стать следующими в очереди на обязательную эвакуацию, будет зависеть от руководителей областных военных администраций (ОВА), добавила она. «Президент уже заявил: нужно эвакуироваться вместе с детьми и пожилыми туда, где будет возможно пережить зиму. Руководители ОВА должны взять на себя ответственность, проанализировать риски уже сейчас, пока тепло. <...> Решения об эвакуации должны приниматься на основе анализа и прогноза, с полной ответственностью за свои действия», — заключила Верещук.

О начале обязательной эвакуации из Донецкой области власти Украины объявили 2 августа. Верещук тогда объяснила это тем, что зимой в Донецкой области не будет отопления, поскольку в результате боевых действий там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения». Вице-премьер также сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится, в частности, в случае вооруженного конфликта.

По ее оценке, украинским властям предстоит эвакуировать из региона по меньшей мере 200–220 тыс. человек. Жители Донецкой области могут отказаться от эвакуации, подписав документ о том, что «осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь».

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