Власти Украины решили начать обязательную эвакуацию из Донецкой области

Решение связано с разрушением систем газо- и электроснабжения в регионе, из-за чего дома жителей зимой не будут отапливаться. С подконтрольной Украине территории Донецкой области вывезут минимум 200 тыс. человек

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Украина решила ввести обязательную эвакуацию населения из подконтрольной Киеву части Донецкой области, заявила в эфире телемарафона вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, отопления в регионе зимой не будет, так как там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения». Верещук сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится, в частности, в случае вооруженного конфликта на той или иной территории.

Верещук оценила количество жителей, которые придется эвакуировать из региона, как минимум в 200–220 тыс. Украинцы смогут отказаться покидать Донецкую область, подписав документ о том, что «понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь», отметила вице-премьер.

Она добавила, что следующим на очереди регионом для эвакуации, вероятно, является Запорожская область, на территории 65% которой нет газоснабжения. Часть региона контролируют российские войска, но его административный центр подконтролен Киеву.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по «демилитаризации и денацификации». Одной из ее целей власти называли «защиту населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима». В апреле Минобороны объявило о начале второго этапа спецоперации, в ходе которого военные рассчитывают взять под контроль Донбасс. Бои в регионе продолжаются, союзные войска заняли несколько населенных пунктов.

28 июля Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные районы Украины, чтобы не остаться без электричества, воды, тепла, связи, еды и лекарств. Вице-премьер возглавила координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что регион находится «на грани гуманитарной катастрофы».