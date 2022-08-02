В Киеве сообщили о начале обязательной эвакуации из Донецкой области
В Донецкой области началась обязательная эвакуация жителей, сообщила в Telegram вице-премьер Ирина Верещук.
«Первый поезд [с эвакуированными жителями] прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, помогли всем», — написала она.
Кропивницкий — административный центр Кировоградской области, находится в центральной части Украины.
Решение ввести обязательную эвакуацию Верещук ранее объяснила тем, что зимой в Донецкой области не будет отопления, поскольку там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения». Вице-премьер сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится, в частности, в случае вооруженного конфликта.
По ее оценке, украинским властям предстоит эвакуировать из региона по меньшей мере 200–220 тыс. человек. Жители Донецкой области могут отказаться от эвакуации, подписав документ о том, что «осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь».
На Украине продолжается российская военная спецоперация. Объявляя о ее начале 24 февраля, президент России Владимир Путин назвал целями военных действий «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны и защиту жителей Донбасса от «геноцида» со стороны Киева.
19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что спецоперация перешла ко второй фазе. Среди ее задач Минобороны назвало установление контроля над Донбассом и югом Украины. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что российские войска «освободили» ЛНР.
По состоянию на 2 августа бои в Донбассе продолжаются. В Донецкой области силы России и народных республик заняли ряд населенных пунктов, в том числе Мариуполь на юге и Волноваху на юго-западе региона.
Украина утраченные территории считает оккупированными. По словам министра обороны страны Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский приказал отвоевать южные прибрежные территории и для этого ВСУ собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.