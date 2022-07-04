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Высылки дипломатов ,  
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Лавров заявил о невозможности нормальной работы посольства в Болгарии

Решение болгарских властей выслать 70 российских дипломатов он назвал «незаконной выходкой» и. о. премьер-министра с «проамериканской ориентацией». Лавров пообещал «ответить взаимностью» на высылку
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Большая часть высланных из Болгарии дипломатов обеспечивали жизнедеятельность посольства, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с венесуэльским коллегой Карлосом Фариа.

«Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, по оценке Министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии. Практически уже сейчас», — сказал он.

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Лавров назвал несамостоятельным решение и. о. премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, «который имеет абсолютно открытую, однозначную проамериканскую ориентацию и готов выполнять любые пожелания своего суверена», которые заключаются в уничтожении «исторической памяти» Болгарии и фундамента ее отношений с Россией. По словам министра, руководство самой Болгарии «с удивлением восприняло» решение Петкова, «которое не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений».

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Глава МИДа пообещал «ответить взаимностью» коллегам в Софии.

Петков объявил о высылке 70 российских дипломатов 28 июня. «Любой, кто работает на иностранные интересы, будет выслан в страну, из которой он прибыл», — подчеркнул и. о. премьера (Петков ранее был премьер-министром, но ушел в отставку и теперь продолжает исполнять обязанности). Он подчеркнул, что это «не агрессия против русского народа», против которого София ничего не имеет. Он обвинил российское правительство в попытке вмешаться во внутренние дела Болгарии.

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Посольство России заявило, что в случае, если болгарские власти не отменят решение, перед Москвой встанет вопрос о закрытии дипмиссии.

Два борта с сотрудниками дипмиссии вылетели в Москву в воскресенье.

В Европейской службе внешних связей решение Софии сочли полностью соответствующим международному праву, а угрозу российской стороны разорвать отношения — необоснованной.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Сергей Лавров МИД Болгария высылка дипломатов посольство
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