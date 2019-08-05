Глава Минфина США ответил на претензии Дерипаски из-за санкций

Стивен Мнучин попросил федеральный суд отклонить иск Олега Дерипаски о несправедливом включении его в санкционный список. Российский бизнесмен не может апеллировать к американской Конституции, считает он

Стивен Мнучин (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Глава Минфина США Стивен Мнучин попросил федеральный суд Вашингтона отклонить иск российского миллиардера Олега Дерипаски, который утверждает, что американские санкции несправедливо разрушают его глобальный бизнес. Об этом сообщает Bloomberg.

Мнучин заявил, что Дерипаска — иностранный гражданин, который не может жаловаться американскому суду на ущемление своих прав. По мнению главы Минфина, российский бизнесмен не смог «адекватно доказать свое присутствие в Соединенных Штатах или связь с ними».

«Как иностранец, который не имеет достаточного присутствия и значительных контактов с США, Дерипаска не может заявлять претензии по поводу конституционных прав», — цитирует Bloomberg аргументы Минфина.

Дерипаска обратился в суд округа Колумбия в США в марте 2019 года. В своем иске бизнесмен заявил, что санкции, которые Минфин США ввел в апреле 2018 в отношении его компаний (En+, UC Rusal, «Евросибэнерго»), были безосновательными и разрушили его бизнес. В заявлении предпринимателя также говорилось, что, кроме санкций, значительный ущерб его репутации и финансовому состоянию нанесло решение Минфина включить его в «список олигархов», близких Владимиру Путину. Свой ущерб Дерипаска оценил в $7,5 млрд.