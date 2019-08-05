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Глава Минфина США ответил на претензии Дерипаски из-за санкций
Стивен Мнучин попросил федеральный суд отклонить иск Олега Дерипаски о несправедливом включении его в санкционный список. Российский бизнесмен не может апеллировать к американской Конституции, считает он
Стивен Мнучин (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Глава Минфина США Стивен Мнучин попросил федеральный суд Вашингтона отклонить иск российского миллиардера Олега Дерипаски, который утверждает, что американские санкции несправедливо разрушают его глобальный бизнес. Об этом сообщает Bloomberg.

Мнучин заявил, что Дерипаска — иностранный гражданин, который не может жаловаться американскому суду на ущемление своих прав. По мнению главы Минфина, российский бизнесмен не смог «адекватно доказать свое присутствие в Соединенных Штатах или связь с ними».

«Как иностранец, который не имеет достаточного присутствия и значительных контактов с США, Дерипаска не может заявлять претензии по поводу конституционных прав», — цитирует Bloomberg аргументы Минфина.

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Дерипаска обратился в суд округа Колумбия в США в марте 2019 года. В своем иске бизнесмен заявил, что санкции, которые Минфин США ввел в апреле 2018 в отношении его компаний (En+, UC Rusal, «Евросибэнерго»), были безосновательными и разрушили его бизнес. В заявлении предпринимателя также говорилось, что, кроме санкций, значительный ущерб его репутации и финансовому состоянию нанесло решение Минфина включить его в «список олигархов», близких Владимиру Путину. Свой ущерб Дерипаска оценил в $7,5 млрд.

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Компании Дерипаски были внесены в список Минфина на основании так называемого кремлевского доклада с именами высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон счел близкими президенту России Владимиру Путину.

В исковом заявлении Дерипаска требует убрать свое имя из санкционного списка и из кремлевского доклада, перестать называть его олигархом, а также раскрыть фактические основания, на которых против него ввели ограничения. «Только суды могут решить, виновен человек или невиновен, и я верю, что суды США достаточно объективны, чтобы придерживаться американских законов и Конституции», — говорилось в заявлении Дерипаски.

Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal, и «Евросибэнерго» — в конце января. Для этого ему пришлось снизить свою долю в En+, через которую он владел долями в UC Rusal и «Евросибэнерго». Его пакет сократился примерно с 70% до 44,95%, а голосующая доля — до 35%. Никаких денег за снижение доли в холдинге Дерипаска не получил.

В конце июня бизнесмен также обратится к OFAC с ходатайством о внесудебном пересмотре его включения в санкционный список, объяснив это тем, что больше не владеет «Евросибэнерго», и OFAC это признал.

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Пять лет санкций против России. Главное

Автор: Наталья Демченко
Теги: Олег Дерипаска, Минфин США, Санкции
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