Дерипаска внес изменения в иск к Минфину США по санкциям

В дополнение к судебному иску бизнесмен обратится к OFAC с ходатайством о внесудебном пересмотре его включения в санкционный список. Свою инициативу Дерипаска объяснил тем, что больше не владеет «Евросибэнерго», и OFAC это признал

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российский предприниматель Олег Дерипаска подкорректировал свой иск, который в марте подал в суд к Минфину США и его главе Стивену Мнучину. Обновленный документ 20 июня был направлен в Федеральный суд округа Колумбии. В открытый доступ его выложил журналист газеты The New York Times Кеннет Фогель.

В иске говорится, что бизнесмен решил ходатайствовать перед Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина с тем, чтобы решение о внесении его в санкционный список было пересмотрено во внесудебном порядке и в итоге, надеется предприниматель, отменено.

Существенным оправданием того, что Дерипаска должен был попасть под санкции, в документах ведомства был факт, что через свои прежние активы и посредством контроля над En+ Group бизнесмен также владел «Евросибэнерго». Однако теперь, уточняется в иске, OFAC признало, что Дерипаска не владеет или не контролирует эту компанию. В связи с этим предприниматель планирует обратиться в управление Минфина и попросить аннулировать решение о внесении его под санкции, отмечается в документе.

При этом Дерипаска, говорится в иске, как и в первоначальном заявлении, по-прежнему скептически относится к возможности того, что «при нынешнем политическом климате <...> разбирательство по его делу в OFAC будет проведено беспристрастно».