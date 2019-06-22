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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Новые санкции США ,  
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Дерипаска внес изменения в иск к Минфину США по санкциям
В дополнение к судебному иску бизнесмен обратится к OFAC с ходатайством о внесудебном пересмотре его включения в санкционный список. Свою инициативу Дерипаска объяснил тем, что больше не владеет «Евросибэнерго», и OFAC это признал
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российский предприниматель Олег Дерипаска подкорректировал свой иск, который в марте подал в суд к Минфину США и его главе Стивену Мнучину. Обновленный документ 20 июня был направлен в Федеральный суд округа Колумбии. В открытый доступ его выложил журналист газеты The New York Times Кеннет Фогель.

В иске говорится, что бизнесмен решил ходатайствовать перед Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина с тем, чтобы решение о внесении его в санкционный список было пересмотрено во внесудебном порядке и в итоге, надеется предприниматель, отменено.

Существенным оправданием того, что Дерипаска должен был попасть под санкции, в документах ведомства был факт, что через свои прежние активы и посредством контроля над En+ Group бизнесмен также владел «Евросибэнерго». Однако теперь, уточняется в иске, OFAC признало, что Дерипаска не владеет или не контролирует эту компанию. В связи с этим предприниматель планирует обратиться в управление Минфина и попросить аннулировать решение о внесении его под санкции, отмечается в документе.

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При этом Дерипаска, говорится в иске, как и в первоначальном заявлении, по-прежнему скептически относится к возможности того, что «при нынешнем политическом климате <...> разбирательство по его делу в OFAC будет проведено беспристрастно».

Также суд предприниматель попросил рассмотреть действия OFAC на предмет предвзятости и нарушения ряда процессуальных норм.

Бизнес
США обосновали санкции против Дерипаски его работой «в интересах Путина»

В суд на Минфин США бизнесмен подал в середине марта. В иске Дерипаска потребовал снять с себя санкции, отозвавшись об их последствиях как об «абсолютно разрушительных». Себя в документе бизнесмен в свою очередь назвал «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Ущерб от произошедшего предприниматель оценил в $7,5 млрд.

Под санкции Дерипаска и его основные компании — En+ и подконтрольные ей UC Rusal и «Евросибэнерго», а также «Русские машины» и группа ГАЗ — попали в апреле прошлого года. В мае 2019-го представители бизнесмена получили отчет американского Министерства финансов, в котором санкции в отношении Дерипаски обосновывались тем, что он якобы действовал «в интересах» президента России Владимира Путина. В Кремле эти данные отвергли.

Условием выведения компаний Дерипаски из-под санкций в Минфине США назвали снижение предпринимателем своей доли в холдинговой структуре En+ с около 70% до 44,95%. Бизнесмен на это согласился. Окончательно санкции были сняты с En+, Rusal и «Евросибэнерго» в конце января. Сам Дерипаска при этом остался в черном списке США.

Авторы: Евгения Маляренко, Иван Ткачёв
Теги: Олег Дерипаска, Санкции, Минфин США
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