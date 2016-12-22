Дерипаска назвал основания для санкции против него смешными и абсурдными

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, который в пятницу, 5 апреля, был включен в санкционный список США, назвал основания для этого смешными и пообещал проанализировать ситуацию с адвокатами.
«События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. Разумеется, основания для моего включения в санкционный список США необоснованны, смешны и абсурдны. Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», — цитирует ТАСС представителя, который передал слова Дерипаски.
Как ранее писал РБК, самый сильный эффект от введения новых санкций США испытали бумаги компаний, которые находятся под контролем Олега Дерипаски.
На Московской бирже акции EN+ Group к 17:25 мск обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal — на 12,44%. UC Rusal потеряла более 66 млрд руб. капитализации (около $1,15 млрд — до $8 млрд), в то время как суммарная стоимость акций En+ опустилаcь на $1,4 млрд, до $5,5 млрд.
По подсчетам Forbes, состояние Дерипаски на пике падения сократилась на $960 млн, или более чем на 15%.