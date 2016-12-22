Дерипаска назвал основания для санкции против него смешными и абсурдными

Попавший под санкции США российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что обсудит ситуацию с адвокатами, после прокомментирует ее более развернуто. Он заявил, что санкции против него введены безосновательно

Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, который в пятницу, 5 апреля, был включен в санкционный список США, назвал основания для этого смешными и пообещал проанализировать ситуацию с адвокатами.

«События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. Разумеется, основания для моего включения в санкционный список США необоснованны, смешны и абсурдны. Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», — цитирует ТАСС представителя, который передал слова Дерипаски.

Как ранее писал РБК, самый сильный эффект от введения новых санкций США испытали бумаги компаний, которые находятся под контролем Олега Дерипаски​.

На Московской бирже акции EN+ Group к 17:25 мск обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal — на 12,44%. UC Rusal потеряла более 66 млрд руб. капитализации (около $1,15 млрд — до $8 млрд), в то время как суммарная стоимость акций En+ опустилаcь на $1,4 млрд, до $5,5 млрд.

По подсчетам Forbes, состояние Дерипаски на пике падения сократилась на $960 млн, или более чем на 15%.

