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NY Post узнала о лишении Дерипаски домов в США из-за заморозки активов
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NY Post узнала о лишении Дерипаски домов в США из-за заморозки активов
Новые санкции США, 09:51
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NY Post узнала о лишении Дерипаски домов в США из-за заморозки активов
Среди объектов недвижимости, на которые действует заморозка активов, — дом в Нью-Йорке, где живет бывшая жена Романа Абрамовича, уточняет New York Post. Представитель Дерипаски информацию не комментирует
Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Власти США заморозили активы бизнесмена Олега Дерипаски, среди которых особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет New York Post со ссылкой на чиновников Минфина США.

По данным издания, в Нью-Йорке бизнесмену принадлежит особняк, расположенный на 64-й улице в Ист-Сайде на Манхэттене, рядом с Центральным парком. Неподалеку находится особняк Леонарда Блаватника, британско-американского бизнесмена советского происхождения.

Собеседники газеты также рассказали, что власти США ведут переговоры с Дерипаской об отказе от активов в Европе, на которые также могут распространиться санкции.

Представитель Дерипаски от комментариев РБК отказался. 

Несмотря на арест активов, бизнесмен договорился с властями США, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого олигарха, Романа Абрамовича, пишет издание. В сентябре газета сообщала, что последний передал своей экс-супруге Дарье Жуковой активы в этом районе Манхэттена на сумму более $90 млн. Издание указывает, что в качестве домашнего адреса Жукова указала 11 East 64th St. — актив по этому адресу был заморожен. 

Недвижимость в Нью-Йорке — пятиэтажный таунхаус, которым ранее владел арт-дилер Алек Вильденштейн, — Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн, ссылается газета на данные реестра недвижимости. Блаватник приобрел свой дом в начале текущего года за $90 млн, также отмечает NYP.

Жукова дружит с дочерью президента США Иванкой Трамп, вместе с Абрамовичем они часто проводили время с Иванкой и ее супругом Джаредом Кушнером, говорится в статье.

Санкции в отношении Дерипаски и его компании UC Rusal и группы En+, а также в отношении еще двух десятков российских чиновников и бизнесменов, были введены в начале апреля. Гражданам США запрещено вести с ними бизнес, активы фигурантов списка в США должны быть заморожены.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
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Позднее в американском Минфине заявили, что ограничения с компаний могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над ними, то есть покинет вместе с зависимыми лицами совет директоров и снизит свою долю до уровня ниже 50%. 

В конце сентября власти США продлили до 12 ноября срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов, связанных с En+ и UC Rusal. СМИ также писали, что En+ достигла «существенного прогресса» с властями США по вопросу снятия санкций.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Олег Дерипаска , санкции
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