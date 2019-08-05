Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,02 -0,26 EUR Бирж. 72,57 +0,10 Brent 61,34 -1,27% USD Нал. 65,40 64,55 EUR Нал. 72,94 71,96 USD ЦБ 65,05 +0,41 EUR ЦБ 72,37 +0,67 EUR/USD 1,1161 +0,0056 BTC/USD Бирж. 11 692,27 +718,27 IMOEX 2 664,24 -0,40% RTSI 1 290,75 -0,19% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ferrari $225 (+43,49%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Ferrari $225 (+43,49%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 65,05 (+0,41) Quote, 12:37
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 72,37 (+0,67) Quote, 12:37
Роскомнадзор потребовал от «Открытия» разъяснить утечку данных клиентов Технологии и медиа, 13:38 В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе Общество, 13:26 Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации Общество, 13:13 В Каире число погибших при взрыве возросло до 19 Общество, 13:04 МЧС назвало основную причину пожаров в Сибири Общество, 12:59 СМИ узнали о начале учений США и Южной Кореи вопреки требованиям КНДР Политика, 12:54 Глава Минфина США ответил на претензии Дерипаски из-за санкций Политика, 12:53 Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России Политика, 12:49 Рябков назвал США могильщиками ДРСМД Политика, 12:48 Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж Общество, 12:47  5 городов-спутников, где москвичи предпочитают покупать жилье Недвижимость, 12:37 Полный гид по электронным торговым площадкам России: где и как закупаться Pro, 12:35 Минтранс опроверг подорожание билетов из-за переноса серверов в Россию Общество, 12:35 Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Крыму Спорт, 12:31
Политика ,  
0 
Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России
В России заочно арестовали одного из богатейших людей Молдавии, политика и медиамагната Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в организации схемы по отмыванию миллиардов из России, в наркоторговле и покушении на убийство
Владимир Плахотнюк (в центре) (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.

«По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в Майами», — огласил судья справку из материалов дела.

Адвокат бизнесмена Дарья Константинова, свою очередь, сказала, что защита отрицает участие Плахотнюка в преступлениях. По ее мнению, «есть все основания полагать о политически мотивированном характере уголовного дела», так как действия Демократической партии Молдавии вступали в противоречие с позицией Москвы.

В феврале МВД назвало Плахотнюка организатором «молдавской схемы» по выводу денег из России вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным в Молдавии в 2017 году на 18 лет за незаконные валютные операции.

О «молдавской схеме», или «ландромате», СМИ стало известно в 2014 году. В частности, газета «Ведомости» рассказала о содержании письма службы по финансовому мониторингу и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков. Суть этой схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании — посредники по выводу денег якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями по кредитам выступали тоже граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами).

Политика
Богатейший человек Молдавии назвал фантазиями обвинения России

Коррумпированные судьи и приставы, подконтрольные молдавским организаторам схемы, выносили решения о взысканиях на миллиарды долларов по подобным делам. Множество российских компаний — посредников в «молдавской схеме» держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский» (их лицензии были отозваны ЦБ в 2013–2016 годах). Все эти кредитные организации имели корсчета в подконтрольном организаторам BC Moldindconbank S.A. и проводили через него сомнительные операции.

Позже существование «молдавской схемы» с участием российских банков подтвердилось данными МВД России. Ряд фигурировавших в ней лиц были задержаны. В июне стало известно, что МВД обвинило Плахотнюка также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и руководстве наркокартелем, обеспечивавшим поставки марокканского гашиша из Cеверной Африки в страны ЕС и СНГ. В материалах дела утверждалось, что представители преступного сообщества, которым руководил бизнесмен, занимались и «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы» Молдавии. Как считает следствие, Плахотнюк приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, после чего, получив влияние на органы государственной власти Молдавии, в целях личного обогащения оказывал покровительство разного рода преступным организациям.

Общество
МВД обвинило богатейшего человека Молдавии в руководстве наркосиндикатом

В 2017 году Плахотнюк был также заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого. 25 июня министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег через молдавские банки, запрошены в том числе у ФБР США.

Плахотнюк — богатейший гражданин Молдавии по версии Bloomberg. Точный размер его состояния не известен. В 2015 году из декларации бизнесмена стало известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3.

Кто такой Плахотнюк для Молдавии

Владимир (Влад) Плахотнюк — самый богатый человек Молдавии, пишет Bloomberg, не давая оценок его состояния. Отсутствие информации связано со сложной схемой владения разными бизнесами. В 2015 году из декларации Плахотнюка стало известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет бизнесмен отрицал это.

Плахотнюк активно участвует в молдавской политике, однако долгое время находился при этом в тени. Его политическая деятельность связана в основном с Демократической партией Молдавии, которая с 2009 года входила в правящие в стране проевропейские коалиции.

Плахотнюк долгое время официальных постов не занимал, однако в 2016 году возглавил демпартию, которая стала доминирующей силой в парламенте и сформировала правительство, периодически отстраняя пророссийского президента Игоря Додона от власти, чтобы провести критикуемые им решения (например, об ограничении вещания российских телеканалов). В 2016 году партия выдвинула Плахотнюка на пост премьера, однако президент Николае Тимофти отказался его утвердить после массовых протестов.

На парламентских выборах в феврале этого года демпартия не смогла получить достаточное количество мандатов для самостоятельного формирования правительства. В результате трехмесячного противостояния и только после оказанного на политиков страны давления со стороны России, Евросоюза и США она согласилась отказаться от претензий на власть, а правительство сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM.

Плахотнюк покинул Молдавию, а 24 июня ушел с поста председателя партии.

Автор: Максим Солопов
Теги: Молдавия, Владимир Плахотнюк, отмывание денег
Материалы по теме
МВД Молдавии попросит помощи у ФБР в деле Плахотнюка
Политика
Глава Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну
Политика
МВД Молдавии объявило в розыск мужа российской певицы Жасмин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter