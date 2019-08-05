Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России

В России заочно арестовали одного из богатейших людей Молдавии, политика и медиамагната Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в организации схемы по отмыванию миллиардов из России, в наркоторговле и покушении на убийство

Владимир Плахотнюк (в центре) (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.

«По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в Майами», — огласил судья справку из материалов дела.

Адвокат бизнесмена Дарья Константинова, свою очередь, сказала, что защита отрицает участие Плахотнюка в преступлениях. По ее мнению, «есть все основания полагать о политически мотивированном характере уголовного дела», так как действия Демократической партии Молдавии вступали в противоречие с позицией Москвы.

В феврале МВД назвало Плахотнюка организатором «молдавской схемы» по выводу денег из России вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным в Молдавии в 2017 году на 18 лет за незаконные валютные операции.

О «молдавской схеме», или «ландромате», СМИ стало известно в 2014 году. В частности, газета «Ведомости» рассказала о содержании письма службы по финансовому мониторингу и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков. Суть этой схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании — посредники по выводу денег якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями по кредитам выступали тоже граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами).