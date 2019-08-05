Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России

Коррумпированные судьи и приставы, подконтрольные молдавским организаторам схемы, выносили решения о взысканиях на миллиарды долларов по подобным делам. Множество российских компаний — посредников в «молдавской схеме» держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский» (их лицензии были отозваны ЦБ в 2013–2016 годах). Все эти кредитные организации имели корсчета в подконтрольном организаторам BC Moldindconbank S.A. и проводили через него сомнительные операции.
Позже существование «молдавской схемы» с участием российских банков подтвердилось данными МВД России. Ряд фигурировавших в ней лиц были задержаны. В июне стало известно, что МВД обвинило Плахотнюка также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и руководстве наркокартелем, обеспечивавшим поставки марокканского гашиша из Cеверной Африки в страны ЕС и СНГ. В материалах дела утверждалось, что представители преступного сообщества, которым руководил бизнесмен, занимались и «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы» Молдавии. Как считает следствие, Плахотнюк приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, после чего, получив влияние на органы государственной власти Молдавии, в целях личного обогащения оказывал покровительство разного рода преступным организациям.
В 2017 году Плахотнюк был также заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого. 25 июня министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег через молдавские банки, запрошены в том числе у ФБР США.
Плахотнюк — богатейший гражданин Молдавии по версии Bloomberg. Точный размер его состояния не известен. В 2015 году из декларации бизнесмена стало известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3.
Кто такой Плахотнюк для Молдавии
Владимир (Влад) Плахотнюк — самый богатый человек Молдавии, пишет Bloomberg, не давая оценок его состояния. Отсутствие информации связано со сложной схемой владения разными бизнесами. В 2015 году из декларации Плахотнюка стало известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет бизнесмен отрицал это.
Плахотнюк активно участвует в молдавской политике, однако долгое время находился при этом в тени. Его политическая деятельность связана в основном с Демократической партией Молдавии, которая с 2009 года входила в правящие в стране проевропейские коалиции.
Плахотнюк долгое время официальных постов не занимал, однако в 2016 году возглавил демпартию, которая стала доминирующей силой в парламенте и сформировала правительство, периодически отстраняя пророссийского президента Игоря Додона от власти, чтобы провести критикуемые им решения (например, об ограничении вещания российских телеканалов). В 2016 году партия выдвинула Плахотнюка на пост премьера, однако президент Николае Тимофти отказался его утвердить после массовых протестов.
На парламентских выборах в феврале этого года демпартия не смогла получить достаточное количество мандатов для самостоятельного формирования правительства. В результате трехмесячного противостояния и только после оказанного на политиков страны давления со стороны России, Евросоюза и США она согласилась отказаться от претензий на власть, а правительство сформировали пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM.
Плахотнюк покинул Молдавию, а 24 июня ушел с поста председателя партии.