Плахотнюк объявил об отставке с поста главы Демпартии Молдавии

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк объявил о своей отставке. Свое решение он объяснил желанием доказать, что партия «не зависит от одного человека».

«Я предложил коллегам как можно быстрее организовать партийный съезд, чтобы избрать новое руководство и утвердить новую политическую программу. Чтобы пресечь возможные спекуляции, я заявляю, что решил не баллотироваться на этом съезде на какой-либо пост в партии», — написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что намерен сохранить за собой мандат депутата парламента Молдавии. Плахотнюк заверил, что сохраняет статус депутата не ради неприкосновенности, а лишь потому, что этот мандат принадлежит поддержавшим его избирателям.

8 июня возглавляемая президентом Игорем Додоном Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM достигли соглашения о создании парламентской коалиции и сформировали новое правительство во главе с Майей Санду. Первоначально Конституционный суд признал создание правительства незаконным и в стране создалось двоевластие, однако 14 июня заместитель Плахотнюка в руководстве Демократической партии Владимир Чеботарь объявил, что созданное партией правительство, возглавляемое Павлом Филипом, уходит в отставку. После этого Конституционный суд отменил принятые ранее решения. Одновременно стало известно, что Плахотнюк выехал за пределы Молдавии.

Переход партии в оппозицию Плахотнюк объяснил нежеланием заключать союз с теми, кто пытается навязать Молдавии программу, противоречащую интересам ее граждан.