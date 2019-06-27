Богатейший человек Молдавии счел обвинения России против себя фантазиями

Такие уголовные дела появляются либо во время выборов, либо когда Молдавия «принимает решения, которые не нравятся Москве», уверен Владимир Плахотнюк. МВД России накануне обвинило его в руководстве наркосиндикатом

Бывший председатель правившей в Молдавии Демократической партии, один из богатейших бизнесменов страны Владимир Плахотнюк отреагировал на предъявление ему заочных обвинений следственным департаментом МВД России. Российские власти накануне обвинили политика в руководстве преступным сообществом и участие в нем, а также контрабанде наркотиков и сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере.

В Российской Федерации, напомнил на это Плахотнюк, против него возбуждено несколько уголовных дел, и обо всех них предприниматель, по его словам, узнавал из СМИ. Об этом бизнесмен написал на своей официальной странице в Facebook. «Они [обвинения] появляются либо во время выборов, либо когда Республика Молдавия, управляемая Демократической партией, принимает решения, которые не нравятся Москве», — полагает Плахотнюк.

Материалы всех этих производств, по его мнению, являются «фантазиями и попытками использовать его имя в делах, которые с ним абсолютно не связаны».

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