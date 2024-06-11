Адвокат Попова счел отправку в зону боев возможностью приостановить дело

Дело в отношении арестованного за мошенничество генерала Попова позволит приостановить его отправка в зону военной операции, заявил его адвокат Буйновский. Для этого нужно, чтобы командир Попова обратился в военное следствие

Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в случае его отправки в зону военной операции на Украине, заявил ТАСС адвокат военного Сергей Буйновский.

По его словам, для этого нужно, чтобы непосредственный командир Попова обратился в военное следствие, после чего генерал-майора могут отправить в зону боевых действий. «Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сказал защитник.

Генерал-майора Попова арестовали 17 мая, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; до 10 лет заключения). Генерала заключили под стражу на два месяца, хотя защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте. Суд дважды отказывался перевести его из СИЗО.

По версии следствия, Попов в 2023 году был причастен к хищению более 130 млн руб. при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Соучастником Попова, как считает следствие, был генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военных действий на Украине.

Буйновский утверждал о наличии «более серьезного фигуранта» в этом деле, но не назвал фамилию. В материалах дела был еще один фигурант — по фамилии Моисеев, но его имя, отчество и роль не уточнялись. Его арестовали в мае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. 10 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил об аресте нового фигуранта, ему предъявлены те же обвинения, что и Попову.

Генерал не признает вину и говорит, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».