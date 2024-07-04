Генералу Попову добавили обвинение в подлоге

В окончательном обвинении Попову добавили статью о подлоге, защита считает, что следствие «подстраховалось», поскольку офицера могли бы оправдать по статье о мошенничестве. По данным ТАСС, ему вменяют ущерб в 1 млн руб. вместо 130

Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывшему командующего 58-й армией генерал-майору Ивану Попову добавили обвинение в служебном подлоге (ч.2 ст 292 УК, до четырех лет лишения свободы), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Офицеру предъявили окончательное обвинение.

Адвокат Попова Сергей Буйновский подтвердил, что в деле его подзащитного появился «дополнительный признак». По мнению юриста, это сделано «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Буйновский отметил, что состав ст. 159 УК (мошенничество), которую изначально вменили офицеру, «полностью охватывает ст. 292 УК РФ, что говорит о несостоятельности всего обвинения и неуверенности следствия вообще в виновности Попова».

Защита считает, что таким образом следствие «подстраховалось», «чтобы хоть что-то осталось в деле», заявил адвокат, подчеркнув, что Попов вину не признает.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что сумма ущерба по делу снижена с более чем 130 млн руб. до 105 млн. При этом самому Попову вменяют ущерб в размере чуть более 1 млн руб., уточнил собеседник агентства.

После начала военной операции на Украине Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией на запорожском направлении. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала, в котором тот рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности. После этого его отправили в Сирию, писал Mash.

17 мая Попова арестовали на два месяца, хотя защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте. По ч.4 ст. 159 УК ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО.

По версии следствия, офицер в 2023 году был причастен к хищению средств при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Соучастником Попова был генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военных действий на Украине, считают следователи.

Буйновский утверждал о наличии «более серьезного фигуранта» в этом деле, но не назвал фамилию. В материалах дела был еще один фигурант — по фамилии Моисеев, но его имя, отчество и роль не уточнялись. Его арестовали в мае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. 10 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил об аресте нового фигуранта, ему предъявлены те же обвинения, что и Попову.

Адвокаты говорили, что приостановить расследование можно в случае отправки офицера в зону боевых действий или на основании наличия государственной награды. Для этого нужно, чтобы непосредственный командир Попова обратился в военное следствие.