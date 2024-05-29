Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова

Военный суд отказал следствию в ходатайстве о переводе генерала Попова из СИЗО под домашний арест 27 мая. Заседание проходило в закрытом режиме. Москалькова заявила, что была удивлена решению суда и пообещала изучить дело

Иван Попов (Фото: Минобороны РФ)

Решение суда об аресте бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова вызывает удивление, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с депутатами, посвященной итогам ее работы в 2023 году. Она пообещала внимательно рассмотреть обращение генерала и изучить аргументы суда в пользу его ареста.

«Была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова, несмотря на то, что следствие, насколько я прочитала в СМИ, просило о применении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. В случае поступления обращения я запрошу решение суда и посмотрю, какие были у суда аргументы для применения этой меры пресечения. Готова на это обратить особое внимание», — сказала Москалькова, отвечая на соответствующий вопрос, который ей задал бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов (цитата по ТАСС).

235-й гарнизонный военный суд отказал следствию в ходатайстве о переводе Попова из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест 27 мая. Заседание проходило в закрытом режиме. Согласно позиции следствия, это было необходимо для обеспечения безопасности, так как Попов — действующий офицер, участник специальной военной операции.

Генерала арестовали 17 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По версии следствия, он причастен к хищению более 130 млн. руб. В обвинении, предъявленном генерал-майору, говорится о том, что он похитил в 2023 году свыше 1,7 тыс. т изделий металлопроката, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Попов свою вину не признает. Его адвокат Сергей Буйновский в разговоре с РБК отмечал, что в собственности у генерала есть одна квартира, полученная от государства, и два необустроенных земельных участка. Он также указывал на наличие «более серьезного фигуранта» в этом деле, однако отказался называть фамилию.