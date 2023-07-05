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У Милашиной диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и ушибы

У избитой журналистки Милашиной диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и ушибы
Журналистку «Новой газеты» обследовали в московской клинике, куда ее доставили 5 июля. Накануне Милашину и адвоката Александра Немова избили в Грозном

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которую накануне избили в Чечне, обследовали в московской клинике, пишет издание в телеграм-канале.

У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. «Сознание ясное, состояние стабильное», — сообщила «Новая».

В ночь на 5 июля экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом) написал в телеграм-канале, что Милашину и адвоката Александра Немова, избитого вместе с ней, доставили в одну из столичных больниц. Венедиктов вместе с главным редактором «Новой» и нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым приезжал во Владикавказ, чтобы забрать потерпевших в Москву.

Милашина и Немов утром 4 июля прилетели в Грозный, они направлялись на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в нападении на полицейского).

В чеченской столице на них напали и избили. Журналистку также обрили и облили зеленкой, а адвоката ранили в ногу ножом. По словам Милашиной, нападавшие угрожали отрезать ей палец, чтобы разблокировать отпечатком телефон.

Милашина и Немов связывают нападение с их профессиональной деятельностью в Чечне. Милашина отмечала, что нападавших интересовала только техника. «Они не взяли деньги, у меня 13 тыс. с собой было, <…> ни одну карточку не взяли банковскую», — подчеркнула она.

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Сначала их госпитализировали в Чечне, а затем перевезли в Беслан. Ночью они прилетели в Москву.

С ситуацией пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю чеченского следственного управления провести проверку.

В Кремле призвали «к энергичным мерам после случившегося». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о произошедшем.

На Милашину уже нападали в Грозном в 2020 году. Кадыров в прошлом году, комментируя ситуацию с судьей Янгулбаевым, называл Милашину, а также правозащитника Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики».

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Теги
Елена Чернышова
Елена Милашина избиение Чечня Новая газета

Встреча с
Игорем Шуваловым

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