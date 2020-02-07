В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля. По данным газеты, на Милашину и Дубровину напали неизвестные мужчины и женщины у входа в гостиницу «Континент». «Новая» утверждает, что среди нападавших были женщины и в основном удары руками и ногами наносили они. Нападавшие также снимали происходящее на камеру.

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила ТАСС, что полиция выехала на место происшествия. По ее словам, журналист и адвокат обратились в дежурную часть. Саратова добавила, что тоже готова помочь им.

Милашина и Дубровина приехали в Чечню на суд по делу Ислама Нуханова — местного жителя, который в октябре 2019 года выложил на YouTube видео с рассказом об элитном поселке в центре Грозного. На мужчину завели уголовное дело о хранении оружия и применении насилия в отношении представителя власти.