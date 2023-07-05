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В Кремле заявили о «ведущейся работе» из-за нападения на Милашину

Песков: предпринимаются необходимые действия из-за нападения на Милашину
Вопрос Пескову был связан с тем, что о возбуждении дела по факту нападения на Милашину до сих пор не сообщалось. Глава Следственного комитета ранее поручил провести проверку
Елена Милашина после атаки
Елена Милашина после атаки (Фото: babinetssergey / Telegram)

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал все поручения и предпринимаются необходимые действия в связи с нападением в Чечне на журналистку Елену Милашину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представителя Кремля спросили, не смущает ли его тот факт, что до сих пор не сообщалось о возбуждении дела по факту нападения на Милашину. Накануне Бастрыкин поручил управлению СК по Чечне провести проверку в связи с произошедшим.

«Вы видите, что были даны все поручения председателем Следственного комитета, и работа сейчас ведется. Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются», — сказал Песков.

Неизвестные напали на журналистку и адвоката Александра Немова утром 4 июля, когда они ехали из аэропорта в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (ее позднее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинениям в нападении на полицейских и мошенничестве). Журналистка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом пальцев рук, она несколько раз теряла сознание, а адвоката ранили в ногу. Их доставили на лечение в Москву.

В Кремле заявили о «ведущейся работе» из-за нападения на Милашину
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Милашина — специальный корреспондент «Новой газеты» (суд лишил издание лицензии прошлой осенью): ее публикации посвящены в том числе Чечне. В феврале 2022 года она сообщала о временном отъезде из России из-за угроз со стороны властей Чечни в ее адрес. Незадолго до этого Глава Чечни Рамзан Кадыров называл ее и правозащитника Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики».

После нападения журналистка сообщила, что связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью и профессиональной деятельностью Немова. По ее словам, когда неизвестные избивали адвоката, ему «прямо говорили, что слишком много защищаешь, защищай у себя, здесь защищать не нужно». По подсчетам Милашиной, нападавших было не меньше 10–15 человек. Журналистка сказала, что ее с Немовым «очень жестоко били». Милашиной угрожали отрезать пальцы.

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О нападении на Милашину и Немова доложили президенту Владимиру Путину, говорил Песков. В управление СК по Чечне и в прокуратуру региона обратилась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. В СК и Генпрокуратуру обратился глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что компетентные органы разберутся с нападением и соответствующие поручения уже даны.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Елена Милашина нападение Чечня Дмитрий Песков Кремль

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Подать заявку
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