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Военная операция на Украине ,  
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Китай усомнился в способности западного ПВО Украины перехватить «Кинжалы»

Резников: спецпредставитель Китая не поверил в перехват «Кинжалов» с помощью ЗРК Patriot
Киев предложил спецпредставителю Китая Ли Хуэю представить доказательства, но тот уехал, не ознакомившись с ними, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников
Ракетно-зенитная система Patriot
Ракетно-зенитная система Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Прибывший в середине мая с визитом в Киев спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй не поверил, что американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot сумел перехватить российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», о чем ему заявили украинские дипломаты, сообщил в интервью Financial Times глава Минобороны Украины Алексей Резников. Издание утверждает, что речь идет о перехвате более десяти ракет.

«Я предложил, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства», — сказал Резников. В то же время он заявил, что Ли Хуэй покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.

Украинские власти и раньше заявляли, что сбивали «Кинжалы». В мае ВСУ отчитывались о перехвате шести ракет. «Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», — отвечал на это министр обороны России Сергей Шойгу.

«Кинжал» — это авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты). Впервые об этой ракете президент Владимир Путин сообщил в 2018 году. Он говорил, что ракета способна достигнуть цели «за считаные минуты», скорость полета снаряда в десять раз превышает скорость звука, дальность — 2 тыс. км.

Резников считает, что, оказывая военную помощь Украине, западные союзники могут увидеть, как и насколько эффективно работает их оружие, а также оценить, нужно ли его модернизировать. «Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — считает министр обороны страны.

Первый ЗРК Patriot Украина получила минувшей весной от Германии. Киев в середине июня заявлял, что располагает двумя дивизионами (состоит из командного центра, радиолокационной станции, то есть радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до восьми пусковых установок, поясняли в Воздушных силах Украины).

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Американская Raytheon Technologies тоже сообщала в начале лета, что сейчас на вооружении ВСУ два полнокомплектных комплекса, еще пять компания планирует поставить к концу 2024 года.

Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

В середине июня президент Владимир Путин заявил, что российские военные уничтожили пять комплексов Patriot под Киевом. За месяц до этого об уничтожении пяти пусковых установок этой ЗРК и многофункциональной радиолокационной станции в украинской столице при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал» отчитывалось Минобороны. Об использовании «Кинжала» в рамках военной операции на Украине ведомство сообщало и ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявлял, что ни один из полученных ЗРК Patriot не был уничтожен. В то же время CNN и Reuters утверждали, что комплекс получил минимальные повреждения и подлежит ремонту. Позднее Пентагон объявил о возвращении комплекса в строй.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Алексей Резников Ли Хуэй ракеты Кинжал ЗРК Patriot

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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