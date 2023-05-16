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Шойгу ответил на заявления Киева о сбитых «Кинжалах»

Сергей Шойгу: Россия не запускала столько ракет «Кинжал», сколько Украина «сбила»
Россия не запускала столько ракет «Кинжал», сколько, по данным Киева, сбила украинская ПВО. ВСУ заявили, что было нейтрализовано шесть таких ракет. Российское Минобороны утверждает, что «Кинжал» уничтожил комплекс ПВО Patriot
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал «РИА Новости» заявление Украины о «сбитых» над Киевом российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал». Ранее воздушное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что сбило шесть таких ракет.

«Россия не запускала столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», — сказал Шойгу, отметив, что «число этих украинских перехватов в три раза больше, чем мы пускаем».

16 мая российское Минобороны сообщило, что одной из таких ракет был уничтожен комплекс ПВО Patriot в Киеве (всего у Украины две такие системы, одну поставили США, другую — Нидерланды и Германия). Спикер ВСУ Юрий Игнат отказался комментировать данное сообщение, передает «Страна».

CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что, вероятно, одна из систем Patriot была повреждена, и США оценивают возможный ущерб после атаки «Кинжала». В Вашингтоне решают, можно ли отремонтировать комплекс на месте, или потребуется свернуть его.

6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские военные сбили «Кинжал», используя Patriot. Он сказал, что это произошло ночью 4 мая. 9 мая о сбитой с помощью Patriot российской гиперзвуковой ракете заявил также Пентагон. CNN со ссылкой на источники сообщал, что этот пораженный «Кинжал» был направлен на Patriot.

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Источники ТАСС и «РИА Новости» в российском Минобороны опровергли данные о сбитой ракете. Один из собеседников агентств заявил, что Киев пытается «выдать желаемое за действительное». Источник объяснил, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot.

«Кроме того, осуществляемый «Кинжалом» на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключают перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами», — подчеркнул собеседник.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ракеты Кинжал Patriot ЗРК Patriot ПВО Сергей Шойгу
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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