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Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты на юге страны

Росавиация продлила ограничение полетов в южные аэропорты до середины июля
Ведомство продлило ограничения на полеты гражданских самолетов в 22-й раз. Они действуют с начала боевых действий на Украине
Фото: Mara Brandl / Global Look Press
Фото: Mara Brandl / Global Look Press

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов в южной и центральной частях России продлен до 12 июля 2022-го, сообщил РБК представитель Росавиации.

Ограничения касаются полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ведомство предложило использовать в качестве альтернативы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной части России 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине. Ведомство признало воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов и за время военных действий продлевало запрет 21 раз. Последние ограничения действовали до 6 июля.

Во время режима ограничений РЖД ввели дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили количество мест в поездах. Министерство транспорта создало временный хаб на базе аэропорта Сочи.

Несмотря на обещание властей компенсировать остановку авиасообщения с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта, туристы частично отказались от летнего бронирования в Крыму, в том числе по путевкам детского отдыха и оздоровления, сообщало полномочное представительство президента в Южном федеральном округе в конце мая.

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20 июня министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что ведомство обсуждает вопрос о возобновлении полетов в Крым с Министерством обороны. «Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал он.

Росавиация решила отдать четверть субсидий правительства «Аэрофлоту»
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Правительство выделило закрытым аэропортам 3 млрд руб. на компенсацию операционных расходов.

На фоне закрытия воздушного пространства западных стран кабинет министров выделил 100 млрд руб. на частичную компенсацию расходов на перевозки пассажиров на внутренних маршрутах. Росавиация одобрила заявки 32 авиакомпаний. Большую часть субсидий получил «Аэрофлот» — 25,7 млрд руб., на втором месте оказалась S7 — 22 млрд, на третьем «дочка» «Аэрофлота» лоукостер «Победа» — 14 млрд руб. Еще 10,2 млрд получит авиакомпания «Россия», 8,9 млрд — «Уральские авиалинии», 6,9 млрд — Utair и 3,7 млрд — «Смартавиа».

Еще 17 млрд руб. из Фонда национального благосостояния правительство планировало направить на выкуп облигаций авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и «Аврора».

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Теги
Жанна Антохина, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация Аэропорты Запрет полетов
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