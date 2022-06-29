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Бизнес ,  
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Росавиация решила отдать четверть субсидий правительства «Аэрофлоту»

Большую часть всех субсидий правительства получат три авиакомпании — «Аэрофлот», S7 и «Победа», причем «Аэрофлоту» достанется четверть общей суммы
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Росавиация провела отбор авиакомпаний, которые получат 100 млрд руб. субсидий от правительства, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Всего были одобрены заявки 32 авиакомпаний из 34, обратившихся за субсидиями. Больше всех получит «Аэрофлот» — 25,7 млрд.

Эти субсидии предназначены на возмещение расходов авиакомпаний на перевозки пассажиров на внутренних маршрутах. Средства за перевозки внутри России в апреле и мае текущего года начнут перечисляться авиакомпаниям начиная с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года.

«Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажирокилометров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета, и частота рейсов», — объяснили в «Росавиации» подход к распределению субсидий.

По объему полученных средств на втором месте после «Аэрофлота» оказалась S7, которой достанется 22 млрд руб. На третьем месте — «дочка» «Аэрофлота», лоукостер «Победа» (14 млрд руб.).

Авиакомпании «Россия» выделят 10,2 млрд руб., «Уральским авиалиниям» — 8,9 млрд руб., UTAir получит 6,9 млрд руб., «Смартавиа» — 3,7 млрд руб.

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Также правительство намерено субсидировать и грузовые авиакомпании, чего раньше не делалось. Правила субсидирования грузовых авиаперевозок правительство утвердило в мае. На эти цели власти выделят около 3 млрд руб.

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Аэрофлот Росавиация субсидии
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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