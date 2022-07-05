Курский губернатор сообщил об обстреле приграничных поселка и деревни

Артиллерийский обстрел ведется в деревне Марково и поселке Теткино, заявил губернатор Роман Старовойт. Два дня назад Теткино подверглось минометному обстрелу

Приграничные населенные пункты в Глушковском районе Курской области подверглись артиллерийскому обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал он.

Позже губернатор рассказал, что по предварительным данным никто не пострадал, в селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. «В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы», — сообщил Старовойт, отметив, что угроза обстрела еще не миновала.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области, на юге и западе он граничит с Сумской областью Украины.

3 июля Старовойт сообщал о минометном обстреле территории рядом с сахарным заводом в Теткино, в результате которого несколько домов получили повреждения. По словам губернатора, никто не пострадал, «военные подавили атаку противника ответным огнем». Ранее в тот же день глава региона заявил о двух сбитых украинских беспилотниках «Стриж» на подлете к Курску.

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Власти приграничных регионов России после начала военной операции на Украине не раз сообщали об обстрелах с украинской стороны. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

О подобных атаках заявляли и другие приграничные регионы. В частности, в ночь на 3 июля белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна «серия громких звуков» и предположительно сработала ПВО. По данным властей, четыре человека погибли, более 70 домов получили различные повреждения.

В российском Минобороны обвинили Украину в «преднамеренном ударе» по Белгороду с применением трех ракет «Точка-У» с кассетными боеприпасами. По данным ведомства, средства ПВО сбили ракеты в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом. Следственный комитет завел уголовное дело. Гладков в беседе с местными жителями не смог пообещать, что подобных случаев больше не произойдет.

Власти Украины не раз заявляли, что не намерены использовать поставляемое стране западное вооружение для нанесения ударов по территории России.