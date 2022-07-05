Курский губернатор сообщил об обстреле приграничных поселка и деревни

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Баскетбольный «Реал» уволил перенесшего сердечный приступ тренера Спорт, 08:38
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 08:36
Второе пришествие: как ушедшие fashion-бренды возвращаются в Россию Pro, 08:28
Япония попросила Россию уточнить сроки исполнения указа по «Сахалину-2» Бизнес, 08:24
Американская баскетболистка написала письмо Байдену из СИЗО в России Спорт, 08:17
Губернатор увидел шансы на решение ситуации с транзитом в Калининград Политика, 08:10
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 08:05
«Росатом» предложил добывать серебро и медь в Арктике на атомной энергии Бизнес, 08:00
Патрушев допустил рост напряженности после объявления России угрозой НАТО Политика, 07:55
Курский губернатор сообщил об обстреле приграничных поселка и деревни Политика, 07:38
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 07:37
Власти реанимировали инициативу запрета договоров с привязкой к валюте Экономика, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Алиханов предложил подарить Дуде карту после слов о Балтике и НАТО Политика, 07:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор сообщил об обстреле приграничных поселка и деревни

Артиллерийский обстрел ведется в деревне Марково и поселке Теткино, заявил губернатор Роман Старовойт. Два дня назад Теткино подверглось минометному обстрелу

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Приграничные населенные пункты в Глушковском районе Курской области подверглись артиллерийскому обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал он.

Позже губернатор рассказал, что по предварительным данным никто не пострадал, в селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. «В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы», — сообщил Старовойт, отметив, что угроза обстрела еще не миновала.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области, на юге и западе он граничит с Сумской областью Украины.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

3 июля Старовойт сообщал о минометном обстреле территории рядом с сахарным заводом в Теткино, в результате которого несколько домов получили повреждения. По словам губернатора, никто не пострадал, «военные подавили атаку противника ответным огнем». Ранее в тот же день глава региона заявил о двух сбитых украинских беспилотниках «Стриж» на подлете к Курску.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы

Власти приграничных регионов России после начала военной операции на Украине не раз сообщали об обстрелах с украинской стороны. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

О подобных атаках заявляли и другие приграничные регионы. В частности, в ночь на 3 июля белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна «серия громких звуков» и предположительно сработала ПВО. По данным властей, четыре человека погибли, более 70 домов получили различные повреждения.

В российском Минобороны обвинили Украину в «преднамеренном ударе» по Белгороду с применением трех ракет «Точка-У» с кассетными боеприпасами. По данным ведомства, средства ПВО сбили ракеты в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом. Следственный комитет завел уголовное дело. Гладков в беседе с местными жителями не смог пообещать, что подобных случаев больше не произойдет.

Власти Украины не раз заявляли, что не намерены использовать поставляемое стране западное вооружение для нанесения ударов по территории России.

Теги
Роман Старовойт Курская область артобстрел Украина граница
Материалы по теме
Губернатор сообщил о двух сбитых у Курска украинских беспилотниках
Политика
Курские власти объяснили стрельбу у поселка действиями российских военных
Политика
Мэр Белгорода сообщил о повреждении 72 домов при обстреле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter