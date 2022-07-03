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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор ответил на вопрос, как жителям Белгорода спать спокойно

Ночью в Белгороде погибли три человека, четверо пострадали. Губернатор не смог пообещать, что подобных инцидентов больше не произойдет. Причины случившегося власти региона пока не называли

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Губернатор Вячеслав Гладков пообщался с жителями Белгорода после ночного ЧП, в результате которого три человека погибли, четверо пострадали.

Одна из жительниц Белгорода спросила главу региона, как горожанам теперь спать спокойно: «Никак. <...> Все, что зависит от меня, моих оперативных служб мы <...> сделали, делаем и будем делать. <...> То, что сейчас случилось, это, конечно, крайне сложная ситуация. Сказать о том, что больше [такого] никогда не будет, я вам не могу».

Гладков сказал, что решение «всех вопросов» власти возьмут на себя, но им необходимо время для оценки ущерба.

В Белгороде 3 человека погибли, частично разрушены около 50 домов
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В ночь на 3 июля Гладков сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде, добавив, что, предположительно, сработала система ПВО. Позже он рассказал, что погибли три человека, еще четверо пострадали. По его словам, были частично разрушены 11 многоквартирных домов и по меньшей мере 39 частных.

Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт, выражая соболезнования близким погибших, заявил об «атаке противника».

После начала российской военной операции на Украине власти приграничной Белгородской области многократно сообщали об атаках с украинской стороны. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что «гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины». Он потребовал дать жесткий военный ответ, предупредив, что в противном случае «удары по нашей территории и гибель наших граждан будут продолжаться».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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