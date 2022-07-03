Губернатор сообщил о двух сбитых у Курска украинских беспилотниках

Речь идет о разведывательных беспилотниках «Стриж». Никто не пострадал

Средства ПВО ночью сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж», сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал.

Старовойт также выразил соболезнования близким погибших в Белгороде, где «в результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан».

Власти Белгорода ранее сообщили, что погибли три человека, четверо пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, частично разрушены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных.

В ночь на 3 июля Гладков сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде. «Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — написал он в 3:46 мск.

Власти приграничных регионов России после начала военной операции не раз сообщали об обстрелах со стороны Украины. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

В конце июня в регионе сбивали украинский разведывательный беспилотник «Стриж», пострадавших и разрушений в результате не было. 19 июня украинский беспилотник сбросил боекомплект близ хутора Кучеров, был поврежден один жилой дом.