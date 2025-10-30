Еще два региона введут штрафы за склонение к абортам. Где действует закон

В Кемеровской области приняли закон о запрете склонения к абортам, он заработает в 2026 году. Аналогичный законопроект рассматривают на Алтае. Где штрафуют за склонение к прерыванию беременности — в инфографике РБК

Депутаты Эл Курултая (госсобрания) Республики Алтай приняли законопроект о запрете склонения к абортам, говорится на сайте парламента. Он пока не подписан главой региона. Дата вступления документа в силу неизвестна.

«Принят важный законопроект о запрете и профилактике склонения беременных женщин к абортам. <...> В перспективе ограничим проведение абортов в частных клиниках», — написал глава региона Андрей Турчак в телеграм-канале.

Накануне закон о запрете склонения женщин к аборту приняли в Кемеровской области. Он вступит в силу 1 января 2026 года, следует из текста документа.

Как принимали региональные законы

С августа 2023 года власти 24 регионов приняли законы, запрещающие «склонение к искусственному прерыванию беременности», подсчитал РБК. В двух областях — Брянской и Кировской — поправки вступили в силу с 1 сентября. В еще трех регионах такие запреты находятся на рассмотрении местных парламентов.

Под склонением к аборту понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана». Информирование о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности к таким действиям не относится.

За нарушение этих региональных законов предусмотрены штрафы. Для обычных людей они составляют от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Штрафы для должностных и юридических лиц значительно выше и различаются от региона к региону. Максимальный штраф для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. — действует в Крыму.

Первыми такой закон приняли в Мордовии — он вступил в силу в августе 2023 года. Ряд регионов последовали этому примеру, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ввести такой запрет и на федеральном уровне. Он уверен, что это особенно актуально в условиях демографического кризиса.

В РПЦ активно высказываются и по поводу самой возможности прерывания беременности. На последнем Петербургском международном юридическом форуме руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Оксана Чернега) даже предложила изменить Конституцию ради запрета абортов.

По оценке Росстата, количество абортов в России устойчиво снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В феврале 2025-го директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко сообщила, что за последние десять лет количество абортов снизилось более чем в 3,5 раза.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном ограничении абортов в России, напомнил об антиалкогольных запретах, которые в итоге привели к росту употребления суррогатного алкоголя и смертности от него. «И в этой области тоже нужно действовать очень аккуратно», — подчеркнул он.