В Крыму ввели штраф до ₽500 тыс. за склонение беременных женщин к абортам

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Крымский парламент поддержал законопроект о введении административных штрафов за склонение беременных женщин к абортам. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Под «склонением» в законе предлагается понимать «совершение действий, направленных на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности посредством уговоров, подкупа, обмана, шантажа и использования служебной зависимости беременной женщины при выполнении ею должностных обязанностей».

Согласно закону, за данные действия будет предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

В середине декабря в Госдуме предложили отозвать проект закона о запрете на проведение абортов в частных клиниках, который внесли на рассмотрение депутаты заксобрания Нижегородской области в ноябре. Авторы предлагали внести в статью ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан» положение, что процедура аборта проводится «в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения».

В Правительстве отмечали, что предлагаемый запрет противоречит конституционным критериям допустимости ограничения прав и свобод россиян, связан с рисками нарушения права на охрану здоровья, доступную и качественную медпомощь.