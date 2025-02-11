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Минздрав зафиксировал снижение абортов более чем в 3,5 раза за 10 лет

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Количество абортов в России за последние десять лет снизилось более чем в 3,5 раза. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко. По ее словам, в этом направлении есть определенный резерв для повышения рождаемости.

«Результат работы Минздрава совместно с органами государственной власти, субъектов — стойкое снижение числа абортов, за десять лет — более чем в 3,5 раза у нас снизились аборты», — сказала Шешко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике (цитата по «РИА Новости»).

По словам Шешко, в России принимают меры для снижения числа абортов. В частности, используется технология мотивационного анкетирования женщин, интерактивный образовательный модуль, направленные на сохранение беременности речевые модули, а также специальные консультации женщин, которые решили прервать беременность.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В марте 2024 года ученые Института демографических исследований ФНИСЦ РАН в статье «Тренды абортивного поведения россиян в контексте демографической политики» в выпуске журнала «Население и экономика» описали портрет российских женщин, собирающихся прервать беременность.

Согласно исследованию, к основным мотивам прерывания беременности ученые отнесли опасения женщин родить больного ребенка, недостаток поддержки близких и страх потерять финансовое благополучие.

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