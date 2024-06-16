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Общество ,  
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Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению медицинского аборта

Минздрав рекомендовал давать женщинам услышать сердцебиение плода перед абортом
Минздрав рекомендовал давать женщинам услышать сердцебиение плода перед проведением медицинского аборта. При этом в ведомстве подчеркнули, что процедура чревата множеством осложнений, и призвали тщательно взвешивать решение
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Минздрав России одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, они в том числе содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, в ходе которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение, соответствующий документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций Министерства здравоохранения.

В разделе рекомендаций для пациента подчеркивается, что аборт является небезопасной процедурой с риском различных осложнений, среди которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, также возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств. Также отмечается, что женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение.

«Вы не должны прибегать к аборту, если точно не уверены, что хотите прервать беременность, или у вас нет медицинских показаний для этого», — сказано в документе.

В случае, когда женщина решилась на медикаментозный аборт, но изменила решение при приеме первых таблеток, ей нужно немедленно обратиться к врачу, который выполнит УЗИ и при наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности. При этом пациентка должна знать, что таблетки могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка, отмечается в рекомендациях.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В России за последние годы было принято большое число мер, направленных на снижение числа искусственных прерываний беременности, и число абортов снижается из года в год и в абсолютном, и в относительном выражении (например, относительно количества рождений). Так, если в 2016 году на аборт в течении 22 недель решались 822 тыс. женщин, то в 2022-м таких было чуть более 500 тыс. Также, согласно данным официальной статистики, в 2022 году число женщин, отказавшихся от прерывания беременности после доабортного консультирования, составило более 47 тыс.

В рамках борьбы с абортами в некоторых российских регионах в 2023 году объявляли о частичном или полном отказе частных клиник от проведения таких операций — например, в Крыму, Татарстане и Курской области. Законопроект о вводе такого запрета на федеральном уровне вносился в Госдуму, но в итоге не рассматривался. Президент Владимир Путин в декабре прошлого года говорил, что запрета абортов в России нет, в этой сфере нужно действовать очень аккуратно, права и свободы женщин должны соблюдаться.

Согласно проведенному в начале декабря опросу Russian Field, две трети (67%) россиян считают, что запрещать аборты в России не надо. Положительно на вопрос, готовы ли они поддержать запрет на проведение абортов, ответили 25%, остальные либо затруднились с ответом, либо отказались отвечать.

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
аборт Минздрав рекомендации женщины Врачи сердце ребенок

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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