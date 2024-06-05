Песков заявил о потере нейтралитета Швейцарии в украинском вопросе

Берн, Швейцария (Фото: Moritz Wolf / imagebroker.com / Global Look Press)

Швейцария потеряла свой нейтралитет, больше солидаризируясь с западным меньшинством в украинском вопросе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне крупнейшая партия Швейцарии UDC выступила за присутствие России на саммите по Украине, который пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Партия призвала не превращать мероприятие в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению. В заявлении UDC говорится, что в противном случае все выглядит так, что Швейцария организует конференцию для противников Москвы, и страна фактически тоже вовлекается в этот конфликт.

«Я не могу комментировать, это внутреннее дело самой конфедерации, это не наше дело. Но то, что с аргументацией этой партии мы бы согласились, — это однозначно. Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей многолетней, давней, традиционной и основанной на нейтралитете [позиции]» — сказал Песков.

В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение. В МИДе Швейцарии пояснили, что участие Москвы «на этом этапе» не нужно. От участия в саммите отказались Китай и Бразилия.

Ранее Песков назвал конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». Глава МИДа Сергей Лавров призвал «мировое большинство» не участвовать в этом мероприятии.