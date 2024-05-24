Песков исключил передачу Украине вошедших в состав России регионов
Россия неоднократно давала понять, что открыта к диалогу с Украиной, но не будет отдавать новые регионы, уже включенные в состав страны, заявил Reuters пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, о передаче Украине новых регионов, которые Россия уже включила в свой состав, то есть ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, «не может быть и речи».
Как уточнило агентство со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями в окружении президента России, Владимир Путин готов остановить военные действия по линии фронта, которая установилась сейчас. Путин выразил разочарование тем, что украинская сторона на государственном уровне отказалась от переговоров с Россией.
«Путин был бы готов довольствоваться теми территориями, которые у него есть сейчас, и заморозить конфликт на нынешней линии фронта», — приводит агентство мнение своих источников.
Собеседники агентства добавили, что Путин готов продолжать борьбу, если Киев и Запад не отреагируют.
Российский президент неоднократно заявлял о том, что Россия не отказывается от переговорного процесса по Украине, но требует учета ее интересов. О том же сказал глава МИД России Сергей Лавров в сентябре 2023 года: Россия готова договариваться, но с учетом «тех реалий, которые сейчас сложились на земле, и с учетом <...> интересов нашей безопасности».
Москва настаивает на признании Киевом «сложившихся территориальных реалий», в том числе статуса Крыма. Будущее соглашение также должно содержать положения о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле не исключил возобновления переговоров с Россией. Киев среди своих требований назвал выход к границам 1991 года, когда все перечисленные регионы были в составе Украины, и вывод российских войск.
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