Bloomberg назвал целью саммита в Швейцарии вовлечение России в переговоры

В проекте документа по итогам саммита говорится о намерении «предпринять конкретные шаги» для привлечения России к будущем диалогу. Москва заявляла, что обсуждения без ее участия — абсурд

Бюргеншток (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Участники саммита по украинскому конфликту в Швейцарии ставят цель вовлечь Россию в будущие переговоры по решению кризиса, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа по итогам конференции. Агентство не уточняет, о каком уровне документа речь — совместное заявление или соглашение.

Мероприятие пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на саммите обсудят три пункта украинской «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Москва исключала переговоры на основе этой «формулы».

В проекте документа изложены основные принципы, касающиеся этих вопросов:

объекты атомной энергетики должны быть в безопасности, любая угроза применения ядерного оружия «недопустима». Запорожская АЭС и другие ядерные установки должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами, установленными Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

продовольственная безопасность не должна становиться «оружием», в Черном и Азовском морях должна быть гарантирована свобода судоходства.

должны быть освобождены все пленные, а гражданские и дети, «депортированные и незаконно перемещенные» в Россию, должны вернуться на Украину.

В документе отмечено, что в прекращении конфликта должны участвовать все стороны.

«Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами укрепления доверия в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации», — говорится в проекте.

В нем также сказано, что предполагается проведение второго саммита.

Bloomberg отмечает, что документ может быть изменен в ходе переговоров.

Зеленский 2 июня сообщил, что свое присутствие на мероприятии подтвердили 106 стран. Россия не была приглашена, но украинский лидер говорил, что ее привлекут на следующих этапах, после первого саммита Москве передадут наработки через посредников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». По его словам, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России. Глава МИДа Сергей Лавров призывал «мировое большинство» не участвовать в этом мероприятии.