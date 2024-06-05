Вячеслав Федорищев, на прошлой неделе возглавивший Самарскую область, в своем первом интервью в новом статусе в рамках ПМЭФ рассказал РБК-ТВ о впечатлениях от региона, задачах и автомобиле для передвижения по области

Вячеслав Федорищев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О первых впечатлениях от региона и задачах

«Это большая ответственность — работать в Самарской области. Я работаю в регионе уже три дня (интервью проводилось 5 июня, предложение возглавить область Федорищев получил от президента Владимира Путина 31 мая. — РБК). И, конечно же, начал знакомство с «большим правительством» — мы такими считаем и правительство региона, и общественные организации, и деловые объединения. Хотя со всеми за три дня не познакомишься, но ключевой костяк команды уже есть, он на месте, он работает. Это команда, которая работала с Дмитрием Игоревичем Азаровым (занимал пост губернатора с 2018 года. — РБК). Это профессионалы, которые за последние семь лет сделали существенный шаг вперед по многим направлениям социально-экономического развития.

Сейчас мы внимательно анализируем те планы, которые уже были: что реализовано, какие эффекты от реализации мы получили для каждого муниципального образования или для отрасли. А проанализировав эти планы, мы вместе с жителями подготовим новую программу развития. Причем «вместе с жителями» — это не оборот речи. Мы уже со следующей недели запускаем платформу обратной связи, на которой будем собирать предложения по каждому направлению социально-экономического развития. И я уже начал общаться с жителями по каждому конкретному вопросу, в частности по городскому хозяйству, транспорту, собирая эти предложения, приглашая [инициаторов] к нам в правительство за круглый стол. Поняв глубину проблемы, мы подготовим программу, которая бы позволила ответить на много вопросов жителей».

Про опыт в Тульской области

«В Тульской области восемь лет работал Алексей Геннадьевич Дюмин (в мае перешел на должность помощника президента Владимира Путина. — РБК), сильнейший руководитель, который объединил всех в одном большом направлении развития региона. <...> Вы знаете о том, что [в регионе] изменилось практически все. И вот этот принцип — не заниматься чем-то одним, а заниматься комплексным социально-экономическим развитием, быть в одной большой команде с каждым направлением, с каждой общественной организацией — мы, конечно же, применим. Системный подход, абсолютная открытость к работе с российским правительством. Невозможно сделать существенный шаг вперед, невозможно победить, если не будет системной федеральной поддержки. Она может быть финансовая, может быть не финансовая. Поэтому моя задача, чтобы с каждым министерством и министром найти такие точки соприкосновения, чтобы Самарская область получала эту поддержку».

Про переток кадров из тульского правительства в самарское «Не будет никакого исхода кадров из Тулы. Это, во-первых, не по-партнерски по отношению к очень уважаемому сильному промышленному субъекту. Во-вторых, это мои личные обязательства перед временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Миляевым Дмитрием Вячеславовичем. Он мой бывший коллега. Сейчас мы уже коллеги в новом формате. И у нас есть конкретная системная договоренность, мы вместе обсуждаем вопросы новые, которые перед нами стоят. <...> Конечно, некоторые люди, которые со мной идут из Министерства экономического развития (Федорищев в 2013–2016 годах работал в министерстве, покинул его в статусе руководителя департамента стратегического развития. — РБК), которые стали опорной частью команды, по согласованию с Миляевым Дмитрием Вячеславовичем уже сейчас смотрят, как они могут встроиться в наш периметр команды Самарской области. Я, конечно же, очень им рад».

О работе с Алексеем Дюминым и звонке

«Когда мне поступило предложение работать в Самарской области, я первый звонок сделал Алексею Геннадьевичу Дюмину. Я доложился, поскольку Алексей Геннадьевич, помимо того что мой руководитель, еще он мой «командир». Доложился по форме. Он меня, конечно, поздравил, но сразу же с ходу дал указания, наставления, обратил внимание на некоторые детали. И единственное, что я мог сказать: «Алексей Геннадьевич, будет сделано, я не подведу». <...> Я буду с ним советоваться, потому что он опытнейший руководитель».

О Дмитрии Азарове

«Дмитрий Игоревич Азаров — это руководитель, которому по многим направлениям не только в бытность его губернатором, а в бытность его главой Самары, сенатором, удалось очень многое сделать для региона. Поэтому, когда мы с ним встретились, он меня представил коллективу, мы общались. Я, конечно же, попросил, чтобы он был рядом, со мной вместе, в команде, хотя у него много планов и серьезных задач, не всегда связанных с Самарской областью. Это не конкретная должность ни в коем случае. Это была его инициатива — он советует, подсказывает, мы с ним в одном ключе сейчас смотрим. Мне очень много нужно от него узнать, потому что только он, как руководитель, знает, почему именно так поступали в этой ситуации или случае. <...> Я знаю, что очень многие бьются за то, чтобы он стал частью новых направлений, других команд».

О подходе к проектам в регионе

«Я, готовясь к поездке на ПМЭФ, внимательно посмотрел все те соглашения, которые были подготовлены. Скажу честно, мы оставили из них половину. Почему? Потому что некоторые проекты настолько сложные и комплексные, что, не вникнув в детали, [нельзя их утверждать], не поняв до конца — а как жители населенного пункта отнесутся к тому, что появится здесь большой объект. Он правильный? Правильный. Он нужный? Нужный. Но мне нужно это самому понять. Поэтому некоторые проекты мы ни в коем случае не заморозили, мы просто их оставили на следующий период. <...> Много компаний из Самарской области здесь (на ПМЭФ. — РБК) подписывают соглашения. Я по-честному сказал предпринимателям, что давайте мы лучше к вам приедем на площадку, где будет реализовываться проект, мы там с вами все вместе посмотрим и там уже подпишем соглашения».

О проекте логистического хаба Весной 2023 года начала прорабатываться идея строительства в Самаре портово-логистического хаба. Прежний губернатор утверждал, что он поможет разгрузить Транссиб. Федорищев назвал его «важнейшим проектом»: «Причем его [значимость] даже больше, исходя из того, что я увидел за первое время. Я буду советоваться и получать консультацию в российском правительстве — это тот самый проект, где нужно очень внимательно посмотреть, какие логистические и транспортные системы всего каркаса страны будут задействованы. <...> Мы точно его сделаем. Я уверен, что масштабы этого проекта позволят сделать существенный шаг вперед не только для Самарской области, но и для всего Приволжского федерального округа».

О статусе самого молодого губернатора

«Я привык в своей карьере, что я зачастую самый молодой в коллективе. И в должности, и в коллективе. Мне это привычно. А по поводу работы губернатором у нас есть примеры наших уже «старших товарищей». Антона Андреевича Алиханова (бывший губернатор Калининградской области, с мая возглавляет Минпромторг. — РБК) я считаю своим старшим товарищем. Во-первых, он старше меня. А во-вторых, он такую школу прошел, в 30 лет стал исполняющим обязанности губернатора стратегического сегмента. Поэтому сейчас у него новая работа очень большая. И в первый день после того, как произошла встреча с президентом, я поехал к нему на его новое место работы. Я про Самарскую область немножко знал, мы обсудили развитие промышленности Самарской области. Я чисто совета попросил, как у старшего товарища. Поэтому мы это поле уже проходили».

Об автомобильных предпочтениях

«На Lada Iskra я пересесть не готов (презентация автомобиля состоялась 5 июня. — РБК). Во-первых, потому, что она будет серийно выпускаться чуть позже. А во-вторых, потому, что мне очень повезло, что мой предшественник Дмитрий Игоревич Азаров принял очень правильное решение — он пересел на Lada Aura. Это тоже модель новая нашего замечательного завода (АвтоВАЗ. — РБК). Я сегодня на ней в первый раз проехал, она была в Санкт-Петербурге. А в регионе я передвигался на Lada Granta. За коллег не скажу <...>, могу сказать за себя: я буду ездить на Lada, пока на Granta, потом на Aura. Потом Iskra выйдет — посмотрим».