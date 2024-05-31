С чем связана смена губернатора Самарской области И почему в регион назначили самого молодого губернатора

Самарская область получила самого молодого в России губернатора — бывшего главу правительства Тульской области Вячеслава Федорищева. С чем связана смена главы региона — в материале РБК

Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Как ушел губернатор Азаров

Самарский губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке в обращении к жителям области 31 мая. «Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал он.

Спустя два часа президент Владимир Путин предложил первому заместителю губернатора Тульской области — председателю областного правительства Вячеславу Федорищеву возглавить регион.

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Политическую карьеру Азаров построил в Самаре. В 2006 году он стал заместителем главы Самары Виктора Тархова, курируя на этом посту работу департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи. Потом перешел на работу в областное правительство на должность министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

В 2010 году Азаров был избран главой городского округа Самара. В 2012 году он совместно с мэром Северодвинска Михаилом Гмыриным предложил идею введения муниципального фильтра на выборах для самовыдвиженцев. Он был введен летом того же года.

В 2014 году тогдашний губернатор Николай Меркушкин назначил Азарова сенатором от исполнительной власти Самарской области. В Совете Федерации он возглавил комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Спустя три года Азаров вернулся в регион — в сентябре 2017 года президент назначил его врио губернатора. Через год он официально избрался на должность губернатора области с результатом 72,63%. В 2023 году Азаров пошел на второй срок, получив 83,83% голосов.

Как глава Самарской области Азаров не менее четырех раз встречался с Путиным. Первая такая встреча состоялась спустя полгода после назначения его врио губернатора, в марте 2018 года, последняя — в марте 2023 года.

Во время этих встреч Азаров отчитывался о работа «АвтоВАЗа», подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, экономических показателях региона, развитии здравоохранениях и спорта, и так далее.

Путин в свою очередь хвалил его работу по сохранению исторических зданий, темпы строительства жилья в регионе, благоустройство общественных пространств и отмечал, что губернатору удается менять облик города. В то же время президент обращал вниманием на проблемы аварийного жилья и экологии в регионе, а также на проблемы в сфере ЖКХ.

Весной 2023 года Азаров сообщил Путину о намерении идти на второй срок и президент пожелал ему успехов. 7 мая этого года Дмитрий Азаров присутствовал на инаугурации Путина, а в конце мая был в составе делегации в Узбекистан, которую возглавлял президент.

Скандалы с региональными чиновниками

За последние полгода в Самарской области арестовали несколько бывших и действующих региональных чиновников. Так, 14 ноября 2023 года задержали вице-губернатора — председателя областного правительства Виктора Кудряшова, успевшего подать в отставку за несколько часов до задержания. Вместе с ним задержали врио министра строительства Михаила Асеева. Кудряшова заподозрили в необоснованном завышении стоимости строительства станции метро «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб., а Асееву вменяют превышение должностных полномочий при расходовании денежных средств на проектирование станции «Самарская».

Спустя месяц был задержан начальник управления МЧС по Самарской области Олег Бойко. Его заподозрили в получении денег от подчиненных при проведении ими проверок юрлиц на противопожарную безопасность.

18 мая этого года была задержана советница губернатора Самарской области, директор АНО «Институт регионального развития» (ИРР) Ольга Михеева. Ее подозревают в мошенничестве — по версии следствия, Михеева незаконно занимала в ИРР одновременно должности гендиректора и директора по стратегическому развитию, «выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла».

Самарская область — 11-я по численности населения среди регионов России (3,1 млн человек) и третья по этому показателю в ПФО. Основу ее экономики составляют обрабатывающая промышленность и добыча нефти, которые в 2021 году составляли чуть более чем по 20% от ВРП, говорится в рейтинге российских регионов агентства АКРА. Усредненный ВРП на душу населения в 2018-2021 годах в области составил 81% от среднего уровня по России. АКРА в своем прогнозе утверждает, что до 2025 года это соотношение существенно не изменится. В 2022 году безработица в области составляла 2,7% и по предварительным данным за 2023 год показатель снизился еще больше. Среднемесячная зарплата превысила региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в три раза, говорится в рейтинге АКРА.

Кто такой Федорищев

Вячеслав Федорищев, назначенный Путиным врио губернатора Самарской области, родился в 1989 году в Ростовской области. В 2010 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве России (РАНХиГС) и там же продолжил работу после выпуска. С 2012 года был помощником ректора РАНХиГС Владимира Мау. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития, которое тогда возглавлял Алексей Улюкаев. Сначала Федорищев работал в департаменте стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, а затем стал советником министра. В 2015 году он возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития.

Является выпускником третьего потока «школы губернаторов».

В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области. 14 мая Дюмин был назначен помощником президента Путина, а врио губернатора Тульской области Путин назначил другого первого заместителя Дюмина — Дмитрия Миляева.

Политолог Виталий Иванов называет назначение Федорищева стандартным и не вызывающим удивления. Что касается возраста нового врио (Федорищеву 34 года, он самый молодой из действующих глав регионов), то здесь тоже нет каких-то новаций, считает эксперт, приводя в пример бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова, которому на момент назначения исполнилось 30 лет.

Самарская область — регион плотного присутствия «Ростеха», напоминает Иванов. «Ростех» осваивал Самарскую область очень давно, от них были губернаторы, Азаров был им, мягко говоря, не чужой, поэтому назначение нового главы региона не могло пройти без как минимум оглядки на «Ростех», — добавляет он. Иванов также напомнил, что Федорищев ранее работал в Тульской области, где госкорпорация также играет ключевую роль, поэтому его фигура корпорации «понятна».

«Назначение абсолютно вписывается в логику кадровой политики последних лет», — считает Иванов.

Самарская область — третий регион, который называют «ростеховским», где этой весной сменились губернаторы. До этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов перешел на должность главы Минпромторга, а губернатор Тульской области Алексей Дюмин стал помощником президента и секретарем Госсовета.

Первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин также считает, что работа в Тульской области помогла Федорищеву выдвинуться на губернаторскую должность. «Думаю, что Федорищев по рекомендации Дюмина пришел на этот регион. Это свидетельствует о степени влияния Дюмина», — отмечает эксперт. При переходе на федеральную должность бывшие губернаторы имеют возможность рекомендовать людей из своей команды на более высокие посты, в том числе в другой регион. «Такие передвижки у нас случаются», — пояснил Макаркин.

«Универсального подхода [к назначению врио губернаторов] нет, например, что должны быть только местные или только «варяги». Решают исходя из конкретной ситуации, конкретных рекомендаций, расстановки сил, представления о том, что целесообразно в данным регионе и так далее», — добавил политолог.