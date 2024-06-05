Врио самарского губернатора отказался пересаживаться на новую Lada Iskra
Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что не готов менять свой служебный автомобиль на новую Lada Iskra, представленную АвтоВАЗом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК в рамках мероприятия.
Врио главы региона спросили, готовы ли представители местной власти, включая членов правительства, сменить свой транспорт на автомобили Lada Iskra.
«На Lada Iskra я пересесть не готов. Во-первых, потому что она будет серийно выпускаться чуть позже, а во-вторых, потому что мне очень повезло, что мой предшественник — Дмитрий Игоревич Азаров — принял очень правильное решение. Он пересел на Lada Aura», — сказал врио главы региона.
Президент России Владимир Путин настаивал, что госслужащие в стране должны ездить на отечественных автомобилях, а не на иномарках.
Федорищев отметил, что 5 июня сел в Lada Aura впервые, находясь в Санкт-Петербурге. Он добавил, что в регионе передвигался на Lada Granta.
АвтоВАЗ ранее показал Lada Iskra на ПМЭФ. Машина стала главной новинкой компании за последние годы. Автомобиль был представлен в малиновом цвете в кузове седан.
Новую Lada Iskra АвтоВАЗ позиционирует как бюджетную модель. По замыслу создателей, она должна занять нишу между семействами Vesta и Granta (внешне она приближена к Vesta). Компания намерена выпускать не только седан, но и универсал, в том числе повышенной проходимости. Последний получит в названии приставку Cross.
Дмитрий Азаров объявил о своей отставке с поста губернатора Самарской области 31 мая. Федорищев стал его преемником. До этого он возглавлял правительство Тульской области. Федорищеву 34 года. Он — самый молодой среди действующих глав регионов России.