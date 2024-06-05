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ПМЭФ-2024 ,  
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Врио самарского губернатора отказался пересаживаться на новую Lada Iskra

Врио самарского губернатора Федорищев отказался пересесть на новую Lada Iskra
Сюжет
ПМЭФ-2024
Lada Iskra
Lada Iskra (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что не готов менять свой служебный автомобиль на новую Lada Iskra, представленную АвтоВАЗом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК в рамках мероприятия.

Врио главы региона спросили, готовы ли представители местной власти, включая членов правительства, сменить свой транспорт на автомобили Lada Iskra.

«На Lada Iskra я пересесть не готов. Во-первых, потому что она будет серийно выпускаться чуть позже, а во-вторых, потому что мне очень повезло, что мой предшественник — Дмитрий Игоревич Азаров — принял очень правильное решение. Он пересел на Lada Aura», — сказал врио главы региона.

Президент России Владимир Путин настаивал, что госслужащие в стране должны ездить на отечественных автомобилях, а не на иномарках.

АвтоВАЗ впервые показал свою главную новинку — малиновую Lada Iskra
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Федорищев отметил, что 5 июня сел в Lada Aura впервые, находясь в Санкт-Петербурге. Он добавил, что в регионе передвигался на Lada Granta.

АвтоВАЗ ранее показал Lada Iskra на ПМЭФ. Машина стала главной новинкой компании за последние годы. Автомобиль был представлен в малиновом цвете в кузове седан.

Новую Lada Iskra АвтоВАЗ позиционирует как бюджетную модель. По замыслу создателей, она должна занять нишу между семействами Vesta и Granta (внешне она приближена к Vesta). Компания намерена выпускать не только седан, но и универсал, в том числе повышенной проходимости. Последний получит в названии приставку Cross.

Дмитрий Азаров объявил о своей отставке с поста губернатора Самарской области 31 мая. Федорищев стал его преемником. До этого он возглавлял правительство Тульской области. Федорищеву 34 года. Он — самый молодой среди действующих глав регионов России.

Теги
Самарская область Lada Lada Iskra АвтоВАЗ ПМЭФ Автомобили Вячеслав Федорищев
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