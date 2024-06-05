Новая Iskra займет в модельной линейке Lada нишу между семействами Vesta и Granta. Сколько она будет стоить, пока не говорят

Фото: Евгения Стогова / РБК

Главную за последние годы новинку АвтоВАЗа модель Lada Iskra впервые показали публике на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Машина малинового цвета представлена в кузове седан.

Новую Lada Iskra АвтоВАЗ позиционирует как бюджетную модель. Ее название глава компании Максим Соколов впервые озвучил год назад, в рамках ПМЭФ-2023.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Евгения Стогова / РБК Фото: Евгения Стогова / РБК Фото: Евгения Стогова / РБК Фото: Евгения Стогова / РБК

По замыслу создателей, Iskra займет нишу между семействами Vesta и Granta (внешне она приближена к Vesta), а выпускать будут не только седан, но и универсал, в том числе повышенной проходимости, который получит приставку Cross в названии.

Малиновый цвет, в котором была представлена Lada Iskra, тоже оказался новинкой. Дело в том, что из-за санкций и перебоев в поставках пигментов для приготовления красок АвтоВАЗ свел цветовую палитру к минимуму. Несколько месяцев машины выпускались в самых простых вариантах окраски — белом, черном и сером. Исключение составляли кроссоверы Lada Niva: для них был доступен темно-зеленый оттенок. В начале 2024 года АвтоВАЗ объявил о расширении палитры окраски кузовов до семи оттенков в течение года.

Работа над машиной стартовала еще до начала военной операции и продолжилась после ухода из России концерна Renault. На АвтоВАЗе говорят, что серийный выпуск планируется на начало 2025 года, когда удастся решить вопрос локализации производства ряда компонентов. Какой будет цена новой машины, пока не сообщается. Дилеры ожидают, что она будет дороже Granta, стоимость которой в минимальной комплектации превышает 1 млн руб.

Video

Помимо Lada Iskra АвтоВАЗ планировал презентовать на ПМЭФ Lada Vesta Sportline SW c автоматической коробкой передач, Aura, а также электрический e-Largus.