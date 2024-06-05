Федорищев раскрыл, какому командиру набрал после назначения губернатором

Врио губернатора Самарской области после назначения сделал первый звонок помощнику президента Алексею Дюмину, тот «дал указания и наставления». Федорищев был первым заместителем во время его руководства Тульской областью

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Экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев после назначения врио губернатора Самарской области сделал первый звонок помощнику президента и бывшему тульскому губернатору Алексею Дюмину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

«Он мой командир. Доложился по форме, — сказал Федорищев. — Он меня, конечно, поздравил, но сразу же с ходу дал указания, наставления, обратил внимание на некоторые детали». Федорищев ответил Дюмину: «Будет сделано, я не подведу».

Он также рассказал, что планирует советоваться с Дюминым в будущем. «Мы будем опять вместе работать, только уже в другом формате», — отметил врио губернатора Самарской области.

Федорищев назвал Дюмина «сильнейшим руководителем». По его словам, за восемь лет руководства Тульской областью там «изменилось практически все». Он пообещал перенять принцип Дюмина «не заниматься чем-то одним, а заниматься комплексным социально-экономическим развитием» региона.

Врио губернатора Самарской области при этом исключил отток кадров из Тульской области. Федорищев отметил, что это его «личное обязательство» перед нынешним руководителем региона Дмитрием Миляевым.

31 мая об отставке объявил действующий на тот момент губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Спустя два часа президент России Владимир Путин предложил занять этот пост Федорищеву. В тот же день он был утвержден в должности врио губернатора соответствующим указом.

Этим событиям предшествовали аресты ряда бывших и действующих региональных чиновников, в частности вице-губернатора — председателя правительства Виктора Кудряшова, врио министра строительства Михаила Асеева, начальника управления МЧС по региону Олега Бойко, советницы губернатора Ольги Михеевой. Всех их заподозрили в финансовых нарушениях.

Федорищев стал самым молодым из действующих руководителей регионов — ему 34 года. В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Дюмин, он стал его заместителем, а в октябре 2022 года — первым заместителем губернатора — председателем областного правительства.

14 мая Дюмина назначили помощником президента России. Как сообщали в Кремле, он будет курировать оборонно-промышленный комплекс, спорт и работу Госсовета. Нынешний врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев был назначен на следующий день. Он, так же как и Федорищев, ранее являлся первым заместителем Дюмина.