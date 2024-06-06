Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в первом блиц-интервью на новом посту рассказал, какие первоочередные задачи для себя поставил, как регион пережил заморозки и сколько туристов планируется привлечь

Дмитрий Миляев (Фото: пресс-служба Правительства Тульской области)

— У вас с Тульской областью связана вся жизнь — это ваш родной регион. Планировали стать губернатором?

— Вы правильно сказали, я родился и вырос в Тульской области. Если писать биографию, то получится «родился, учился, женился, работал» — и все на территории Тульской области. В систему, если так можно сказать, я пришел в 2011 году. Работал в министерстве сельского хозяйства, потом с приходом [на должность губернатора] Алексея Геннадьевича [Дюмина] — зампредом правительства. Затем три года работал главой администрации Тулы, и вот последнее время был уже первым заместителем губернатора Тульской области.

По большому счету, работа была разноплановой, задачи тоже были разные. Принцип, который меня по жизни сопровождает — если что-то делать, то обязательно хорошо.

С Алексеем Геннадьевичем мы отработали фактически все восемь лет, были объединены общностью целей и задач, подходом к их решению. Основная задача, конечно, была — сделать так, чтобы жизнь людей стала лучше. Когда случились перемены, президент поручил мне возглавить регион.

Дмитрию Миляеву 48 лет, он родился в 1975 году в Киреевске Тульской области. В 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого по специальности «История». Позже получил образование по специальности «Юриспруденция» в Московском государственном открытом педагогическом университете им. М.А. Шолохова (сейчас Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова). В 2000 году начал работать на тульских предприятиях: в ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов», ООО «Хлебозавод Ширинский» (в должности гендиректора), ООО «Гигант» (гендиректором). В 2011 году Миляев перешел на работу в правительство Тульской области на должность заместителя министра — директора департамента государственной политики в министерстве сельского хозяйства. В 2014 году возглавил министерство, а в 2016 году, когда область возглавил Алексей Дюмин, получил должность заместителя председателя правительства региона. В 2019 года Миляев перешел на должность главы администрации Тулы, но в 2022 году вернулся в администрацию области и стал первым заместителем губернатора.

— Как себя ощущаете в новой должности?

— Конечно, это совершенно новый уровень ответственности, но, тем не менее, я уверен, что та школа, которую я прошел с Алексеем Геннадьевичем, многому меня научила и будет мне в помощь. Для нас всегда главным было качество жизни людей, развитие региона, привлечение инвестиций. Эти инвестиции прежде всего нужны для того, чтобы обеспечивать занятость, достойный заработок и, соответственно, делать жизнь максимально комфортной для людей. Готов к выполнению поставленной задачи на вверенном посту.

— Перед уходом Алексея Дюмина из региона у вас с ним была беседа?

— Конечно, беседа была. Свою задачу в данный момент вижу в продолжении курса. Очень важно довести до конца, до логического завершения те проекты, которые были начаты.

Что касается Алексея Геннадьевича, то, я полагаю, что проработав восемь лет в регионе, он, конечно, прикипел к нему сердцем. Ну, а учитывая тот объем полномочий, который у него есть на сегодняшний день, я убежден, что у нас всегда найдутся точки соприкосновения для решения наиболее важных вопросов.

— Расскажите про проекты, которые необходимо завершить, и про первоочередные задачи, которые вы для себя поставили.

— Для нас приоритетными направлениями работы останутся вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства (у нас в этой части была проделана достаточно большая работа), качества водоснабжения, восстановления коммунальных сетей, которые требуют постоянного, по сути, ежедневного внимания. Особый контроль, конечно, за строительством дорог и всех остальных строящихся объектов. Немаловажное направление, одно из ключевых для нас — это здравоохранение и демография. Они требуют особого внимания.

Мы продолжим развитие приоритетных направлений промышленности — металлургия, химия, оборонно-промышленный комплекс, а также сельское хозяйство, туризм, сферу услуг.

Кроме того, важно сохранить темпы строительства жилья. По итогам 2023 года мы фактически вышли на рекордные для себя показатели в области строительства — мы сдали более 1,1 млн квадратных метров. Это абсолютный исторический максимум в истории жилищного строительства на территории Тульской области.

Конечно, огромное внимание мы продолжим уделять вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

— Некоторые регионы недавно увеличили разовые выплаты тем, кто заключает контракт с вооруженными силами на участие в спецоперации. Например, по такому пути пошли Воронежская область, Краснодарский край, Татарстан. Есть ли у вас в планах подобные шаги?

— Мы уже увеличили единовременную выплату при заключении контракта на военную службу в январе — со 150 тыс. до 250 тыс. руб. В целом у нас достаточно большой пакет мер поддержки — на текущий момент времени их 64, причем 34 из них — это финансовые меры. Мне кажется, что мы сделали верные шаги в решении жилищного вопроса участников СВО и членов их семей: выдаем жилищные сертификаты ребятам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. На днях мы ввели новую меру поддержки — выдачу жилищных сертификатов для участников специальной военной операции и членов их семей, проживающих в аварийных домах, чтобы они могли переехать в благоустроенные и комфортные для жизни условия.

— Какое влияние на сельское хозяйство оказали недавние заморозки и планируется ли какая-то помощь аграриям области?

— Можно сказать, что по большому счету нам повезло. Ряд регионов в большей степени были затронуты заморозками, например, Тамбовская, Липецкая области. У нас заморозками было затронуто порядка 7 тыс. га посевных площадей — это менее 1% от общей посевной площади. На текущий момент времени фактически все хозяйства эти площади уже пересеяли.

— В некоторых регионах производители фруктов жаловались, что сильно пострадали из-за заморозков, некоторые хозяйства сообщали об ущербе до 70-80%, в первую очередь, яблок. В Ассоциации производителей плодов и ягод выражали надежду на то, что в том числе тульские предприятия смогут на какую-то долю восполнить возможный дефицит яблок.

— У нас на текущий момент времени состояние садов достаточно неплохое. Вместе с тем, прогнозируем снижение общего урожая на уровне 10%. Конечно, в масштабах всей страны заместить объемы, которые были потеряны коллегами из других регионов, мы не сумеем. Поэтому, сейчас на уровне Министерства сельского хозяйства России прорабатывается вопрос о увеличении квоты квота на импорт для покрытия дефицита, который может образоваться.

— В Тульской области введен один из самых жестких режимов продажи алкоголя — его нельзя покупать с 22:00 до 14:00 в будни, и до 12:00 в выходные и праздничные дни. Стоит ли смягчать эти ограничения?

— Мне не представляется, что для Тульской области и для жителей нашего региона сейчас – это самая актуальная тема. У нас эта мера действует давно, ограничения были введены еще в 2014 году. Я не припоминаю за последние годы или за последнее время каких-то активных обращений по вопросу изменения этого графика.

— А вы отслеживали за время действия этих мер изменение показателей населения региона в области здравоохранения?

— У нас по сравнению с 2014-2015 годом на 36% снизилось количество людей, которые умерли от отравления алкоголем. Наверное, однозначные выводы о том, насколько тут прямая зависимость, сделать нельзя, но тем не менее, показатели такие. Кроме того, произошло сокращение количество умерших от алкоголь-ассоциированных заболеваний, почти на 39%.

Ну и кроме того, это же не только вопрос здравоохранения и количества выпитого на одного человека. Это еще и вопрос общественной безопасности и комфорта людей, проживающих неподалеку от мест продажи алкогольных напитков.

— Турпоток в Тульскую область растет, судя по показателям прошлого и позапрошлого годов. На какие показатели планируете выйти?

— Мы уделяем туризму особое внимание. Алексей Геннадьевич в свое время приложил колоссальные усилия к тому, чтобы это направление у нас развивалось. Честно говоря, когда впервые было заявлено о развитии регионального туризма, некоторые скептически отнеслись к перспективам этого направления. Однако, нам удалось добиться заметных успехов всего за несколько лет.

В прошлом году у нас было порядка 1,7 млн человек. Планируем достигнуть значения в 2 млн. туристов. Амбициозную задачу ставим себе, но уверен, что решим ее.

За восемь лет у нас появилось 60 гостиниц. Мы наращиваем фонд, для того, чтобы было, где с комфортом размещаться.

Думаю, знаете, что и событийный календарь мероприятий в регионе достаточно разнообразный и рассчитан на людей разных возрастов

— Строительство гостиниц успевает за ростом турпотока?

— Признаюсь, что неплохо было бы нам немного ускориться в этом направлении.

— Тулу хвалят за благоустройство, например, городскую набережную, пространство «Искра», называют город «хипстерским». Планируете сохранять этот вектор развития?

— Конечно, мы будем продолжать эту работу. Мы развиваем исторический центр города. Кроме того, начиная с 2016 года у нас открылось 44 новых и обновленных музея. На сегодняшний день у нас более 120 музеев. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные музеи. Это позволяет привлекать туристов не только в Тулу, но и создавать экскурсионные маршруты, в том числе, в наши муниципалитеты.

Мы провели большую работу по благоустройству общественных пространств. Например, мы активно участвуем во Всероссийском конкурсе малых городов. В этом году также направляем четыре заявки. Надеемся, что они получат поддержку.

Вы упомянули «Искру». Есть еще пространство «Октава», пешеходная улица Металлистов, музейный квартал. В следующем году планируем обустраивать сквер имени Льва Николаевича Толстого. У него очень интересное размещение — между пространством «Ликерка Лофт» и Центральным парком. Фактически сформируется единая зона отдыха между двумя этими пространствами.

— Относительная близость к Москве (расстояние около 190 км) — это скорее положительный или отрицательный фактор для региона?

— Вообще близость Москвы часто воспринимается в негативном свете. Прежде всего, Москва забирает кадры. Но с другой стороны столица дает нам приток туристов. Кроме того, близость к динамично развивающейся столице заставляет нас двигаться в ногу со временем, заимствовать новые практики, проекты.

— Туристы, которые к вам приезжают — кто они, чем интересуются?

— В первую очередь, это гости из Москвы и Подмосковья. Конечно, рассчитываем на то, что география будет расширяться, будет расти приток туристов и из других регионов, мы в этом тоже заинтересованы. Тульская область привлекает музейными экспозициями, уникальными общественными пространствами, яркими мероприятиями и фестивалями, которые мы проводим на высоком уровне и в большом количестве.