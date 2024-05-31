Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

Федорищев стал самым молодым из действующих глав регионов. Возглавлявший Самарскую область с 2017 года Дмитрий Азаров утром 31 мая объявил об уходе в отставку

Вячеслав Федорищев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после отставки Дмитрия Азарова.

«Я знаком с Самарской областью по работе и в комиссии государственного совета по направлению «промышленность». <...> В первую очередь будем опираться на мнение людей», — сказал Федорищев и поблагодарил Путина за оказанное доверие. Он назвал Самарскую область очень сильным индустриальным регионом.

Федорищеву 34 года, он стал самым молодым из действующих глав регионов. До назначения он был первым заместителем губернатора Тульской области. Ранее источники РБК называли его основным кандидатом на пост губернатора Самарской области.

Федорищев родился в 1989 году в Ростовской области. В 2010 году он окончил Академию народного хозяйства при правительстве (РАНХиГС) и там же продолжил работу после выпуска. В 2013 году Федорищев перешел на работу в Минэкономразвития.

В 2016 году, когда Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, Федорищев стал его заместителем, а в октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора — председателем правительства региона.

Дмитрий Азаров возглавлял Самарскую область с 2017 года. Тогда Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы вместо ушедшего в отставку Николая Меркушина. В 2018 году Азаров победил на губернаторских выборах, а в 2023 году переизбрался на второй пятилетний срок, получив поддержку 83,83% избирателей.