Южная Корея сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР

По данным Сеула, Северная Корея в 18-й раз с начала года запустила баллистическую ракету. В последний раз КНДР проводила запуск в середине мая, когда в Японию приезжал Байден, сообщало японское правительство

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Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного моря), сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Yonhap.

Подробностей военные пока не сообщали.

КНДР начала активно проводить ракетные испытания с начала этого года. В марте страна испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17. Позднее власти назвали успешными испытания тактического управляемого оружия. Южная Корея идентифицировала его как модернизированные ракеты KN-23, которые созданы по образцу ракет российского комплекса «Искандер».



4 мая Северная Корея выпустила в сторону Японского моря снаряд, похожий на баллистическую ракету, который упал в море, сообщал Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Три дня спустя о запуске, предположительно, баллистической ракеты, рассказало правительство Японии и комитет штабов Южной Кореи. Как отмечал последний, ее могла выпустить с подводной лодки Sinpo в направлении Японского моря.

12 мая Северная Корея запустила баллистические ракеты. которые упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, указывало японское Министерство обороны.

Запуски северокорейских ракет произошли и после визита президента США Джо Байдена в Японию и проведения саммита Quad 22 мая. Южная Корея сообщила о запуске трех ракет и подсчитала, что он стал 17-м с начала год.а. По данным Токио, две из трех ракет пролетели 300 и 750 км и упали в восточной части Японского море за пределами исключительной экономической зоны. Японский министр обороны Нобуо Киси направил протест КНДР и назвал запуски ракет провокацией.

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Через несколько дней Южная Корея и США совершили ответные запуски ракет. Сеул запустил баллистические ракеты «Хенму-2», а США — один снаряд ATACMS в сторону Японского моря. Таким образом союзники показали возможности «незамедлительного нанесения удара» со стороны союзных сил.

В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Республики Корея Пак Чин и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси осудили последние ракетные пуски КНДР. Они договорились укреплять трехстороннее сотрудничество, чтобы полностью денуклеаризовать Корейский полуостров, и подчеркнули готовность к встречам с представителями Северной Кореи.