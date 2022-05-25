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Южная Корея и США провели ответные пуски ракет на испытания КНДР

Военные Южной Кореи запустили баллистические ракеты «Хенму-2» в ответ на на запуск КНДР своих ракет. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов.

«В ответ на провокационные пуски баллистических ракет были проведены [учения авиации] Elephant Walk и совместные пуски ракет класса «земля — земля» США и Республики Корея», — говорится в заявлении южнокорейских военных.

Япония назвала провокацией ракетные пуски КНДР сразу после визита Байдена
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По данным газеты, Южная Корея запустила ракету «Хенму-2», а США — один снаряд ATACMS в сторону Японского моря. Таким образом союзники продемонстрировали возможности «незамедлительного нанесения удара» со стороны союзных сил.

В Сеуле ранее заявили, что Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, что стало уже 17-м ракетным пуском с территории КНДР, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. В японском министерстве обороны уточнили, что ракета упала в море. Источники NHK в правительстве Японии отметили, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны.

В Японии пуски ракет КНДР назвали провокацией и направили протест по дипломатическим каналам. В Токио считают, что таким образом в КНДР выразили свое отношение на визит президента США Джо Байдена в Японию.

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