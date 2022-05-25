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Япония назвала провокацией ракетные пуски КНДР сразу после визита Байдена

Японские власти направили протест КНДР из-за ракетных запусков сразу после визита президента США Джо Байдена в Сеул и Токио, а также проведения саммита Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония). Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси, передает телеканал NHK.

«Это очевидная провокация со стороны Северной Кореи. Это абсолютно неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам», — сказал министр.

В Южной Корее сообщили о запуске КНДР трех ракет после визита Байдена
Политика
Фото:Jeon Neon-Kyun / EPA / ТАСС

По данным Минобороны Японии, две из трех ракет пролетели расстояние 300 и 750 км, упав в восточной части Японского моря вне пределов исключительной экономической зоны Японии. «Информации об ущербе судам на данный момент не поступало», — добавил Киси.

В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (JCS) 24 мая заявили, что Северная Корея запустила за сутки три неустановленные баллистические ракеты в восточном направлении.

В конце прошлой недели Южную Корею посетил американский президент Джо Байден. Белом доме накануне визита допустили, что КНДР может провести ядерные или ракетные испытания во время или после поездки президента, ссылаясь на данные разведки. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан тогда подчеркнул, что Вашингтон готов ко всем непредвиденным обстоятельствам.

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Теги
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