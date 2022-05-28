Вашингтон, Сеул и Токио осудили ракетные пуски КНДР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
ТАСС узнал об интересе силовиков к «скрытым счетам» Чубайса в Европе Политика, 06:29
Половина россиян перешла на более дешевые кремы Общество, 06:00
Посол России в Японии обвинил власти Нагасаки в неуважении к истории Политика, 05:59
Антонов связал возможные поставки РСЗО Украине с эскалацией конфликта Политика, 05:53
Неизвестный острый гепатит выявили у 650 детей в 33 странах Общество, 05:18
Вашингтон, Сеул и Токио осудили ракетные пуски КНДР Политика, 05:16
Байден призвал военных «сохранить свободным» Южно-Китайское море Политика, 04:44
«Коммерсантъ» узнал о подорожании строительства ЦОД в Москве в два раза Бизнес, 04:16
Reuters узнал о «непростых» переговорах Турции со Швецией и Финляндией Политика, 03:54
ФАО предупредила о 218 млн голодающих людей из-за конфликта на Украине Экономика, 03:32
ТАСС узнал о применении Россией огнеметной системы «Тосочка» на Украине Политика, 03:16
Байден обвинил Путина в желании стереть с лица земли идентичность Украины Политика, 02:43
NYT узнала о решении администрации Байдена передать Киеву РСЗО Политика, 02:36
Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 30% Общество, 02:18
Политика ,  
0 

Вашингтон, Сеул и Токио осудили ракетные пуски КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Республики Корея Пак Чин и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в совместном заявлении осудили последние ракетные пуски КНДР, подчеркнув при этом готовность к контактам с Пхеньяном без предварительных условий. Заявление представителей дипведомств опубликовано на сайте Госдепа США.

«США, Республика Корея и Япония решительно осуждают последние запуски КНДР баллистических ракет, обязуются укреплять трехстороннее сотрудничество в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и полного выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, а также подчеркивают продолжающуюся открытость к встречам с КНДР без предварительных условий», — говорится в заявлении.

Кроме этого, представители дипведомств трех стран выразили озабоченность в связи с «тяжелыми трудностями» Северной Кореи из-за пандемии COVID-19 и напомнили о предложении помощи в этой связи.

Южная Корея и США провели ответные пуски ракет на испытания КНДР
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

25 мая в Сеуле заявили, что Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, что стало уже 17-м ракетным пуском с территории КНДР, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. В японском Министерстве обороны уточнили, что ракета упала в море. Источники NHK в правительстве Японии отметили, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны.

В Японии пуски ракет КНДР назвали провокацией и направили протест по дипломатическим каналам. В Токио считают, что таким образом в КНДР выразили свое отношение к визиту президента США Джо Байдена в Японию.

Южнокорейские власти в ответ на пуски КНДР провели ракетные испытания совместно с США. По данным Yonhap, Южная Корея запустила ракету «Хенму-2», а США — один снаряд ATACMS в сторону Японского моря. Таким образом союзники продемонстрировали возможности «незамедлительного нанесения удара» со стороны союзных сил.
 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов
Инструкции
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Прогнозы
Pro
Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться
Инструкции
Pro
Фото: Helena Lopes / Pexels Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
Статьи
Теги
КНДР ракетные пуски США Япония Южная Корея
Материалы по теме
США ввели санкции против двух российских банков за связи с КНДР
Финансы
Япония назвала провокацией ракетные пуски КНДР сразу после визита Байдена
Политика
Южная Корея и США провели ответные пуски ракет на испытания КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter