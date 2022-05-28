Вашингтон, Сеул и Токио осудили ракетные пуски КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Республики Корея Пак Чин и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в совместном заявлении осудили последние ракетные пуски КНДР, подчеркнув при этом готовность к контактам с Пхеньяном без предварительных условий. Заявление представителей дипведомств опубликовано на сайте Госдепа США.

«США, Республика Корея и Япония решительно осуждают последние запуски КНДР баллистических ракет, обязуются укреплять трехстороннее сотрудничество в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и полного выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, а также подчеркивают продолжающуюся открытость к встречам с КНДР без предварительных условий», — говорится в заявлении.

Кроме этого, представители дипведомств трех стран выразили озабоченность в связи с «тяжелыми трудностями» Северной Кореи из-за пандемии COVID-19 и напомнили о предложении помощи в этой связи.

25 мая в Сеуле заявили, что Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, что стало уже 17-м ракетным пуском с территории КНДР, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. В японском Министерстве обороны уточнили, что ракета упала в море. Источники NHK в правительстве Японии отметили, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны.

В Японии пуски ракет КНДР назвали провокацией и направили протест по дипломатическим каналам. В Токио считают, что таким образом в КНДР выразили свое отношение к визиту президента США Джо Байдена в Японию.

Южнокорейские власти в ответ на пуски КНДР провели ракетные испытания совместно с США. По данным Yonhap, Южная Корея запустила ракету «Хенму-2», а США — один снаряд ATACMS в сторону Японского моря. Таким образом союзники продемонстрировали возможности «незамедлительного нанесения удара» со стороны союзных сил.

