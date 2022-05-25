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В Южной Корее сообщили о запуске КНДР двух ракет после визита Байдена

В Южной Корее и Японии засекли запуск с территории КНДР баллистической ракеты в восточном направлении, она упала в море. Незадолго до пуска эти страны посетил Байден, в США допускали ракетные испытания Пхеньяна во время его визита
Фото: Jeon Neon-Kyun / EPA / ТАСС
Фото: Jeon Neon-Kyun / EPA / ТАСС

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, это стало уже 17-м ракетным пуском с территории КНДР, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (JCS), передает Yonhap.

Эту информацию подтвердили в японском министерстве обороны, добавив также, что ракета упала в море. Источники NHK в правительстве Японии отметили, что это произошло вне исключительной экономической зоны страны.

Позднее Северная Корея запустила еще одну ракету, сообщили менее чем через час в JCS, передавал Reuters. По данным японского береговой службы, она также упала в море.

Первое азиатское турне Байдена ознаменовалось выпадами в адрес Китая
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Фото:Eugene Hoshiko / Getty Images

В конце прошлой недели Южную Корею посетил американский президент Джо Байден. В Белом доме накануне визита допустили, что Северная Корея может провести ядерные или ракетные испытания во время или после поездки президента, ссылаясь на данные разведки. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан тогда подчеркнул, что Вашингтон готов ко всем непредвиденным обстоятельствам.

В Белом доме ранее сообщали, что поездка Байдена продлится с с 20 по 24 мая, он посетит Южную Корею, после чего нанесет визит в Японию. Younhap указывает, что президент США к моменту запуска ракеты уже покинул Японию.

Разведка Южной Кореи в середине мая сообщила о подготовке КНДР к седьмому ядерному испытанию, по их данным в Пхеньяне опредляли время для его проведения. В Сеуле отметили, что власти Северной Кореи намерены провести запуск «несмотря на сильное распространение эпидемии COVID-19 в стране».

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