Токио и Сеул сообщили о пуске КНДР ракеты в Японском море

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, речь может идти о баллистической ракете, выпущенной с подводной лодки. Дальность и высота полета снаряда уточняются. Это 15-й пуск ракеты КНДР с начала года

КНДР произвела новый запуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление правительства Японии.

О возможном пуске очередного снаряда также сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Снаряд летел в направлении Японского моря. Дальность и высота полета снаряда уточняется. Речь может идти о баллистической ракете, выпущенной с подводной лодки (БРПЛ).

Агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных уточнила, что снаряд запустили около 05:07 по Гринвичу (08:07 мск), речь идет о баллистической ракете малой дальности. В испытании, предположительно, принимала участие северокорейская подводная лодка класса Sinpo.

По данным Yonhap, эти 15-й пуск баллистической ракеты Северной Кореей с начала года. В прошлый раз Сеул сообщал о пуске КНДР неопознанного снаряда 4 мая. До этого, в марте 2022 года, об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 под личным руководством лидера КНДР Ким Чен Ына заявили сами северокорейские власти. Затем Пхеньян сообщил, что успешно протестировал «новое тактическое управляемое оружие». В Южной Корее считают, что речь идет о модернизированных ракетах KN-23, созданных по образцу ракет российского комплекса «Искандер».

КНДР провела очередной пуск снаряда за три дня до инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

В конце марта Ким Чен Ын заявил, что обеспечить стране должную безопасность может лишь внушительное наступательное вооружение, и обещал не прекращать разработку более мощного оружия. Северная Корея допустила, что может использовать ядерные снаряды, если Сеул прибегнет к агрессии. Однако, северокорейские власти подчеркивали, что не воспринимают Южную Корею как вражеское государство и не хотят войны с ней.