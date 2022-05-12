Япония сообщила о запуске баллистических ракет со стороны КНДР
Северная Корея, возможно, запустила баллистические ракеты, сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на Министерство обороны, передает NHK.
В 12:33 мск береговая охрана объявила, что Минобороны предупредило о возможном запуске баллистической ракеты из КНДР. Через 10 минут в ведомстве сообщило, что, предположительно, ракеты уже упали.
По предположениям японских властей, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны.
В этом году КНДР не раз проводила ракетные испытания. В марте страна испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17. Позже власти заявили об успешных испытаниях тактического управляемого оружия. В Южной Корее его назвали модернизированными ракетами KN-23, созданными по образцу ракет российского комплекса «Искандер».
4 мая Северная Корея выпустила в сторону Японского моря снаряд, похожий на баллистическую ракету, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Он упал в море.
Еще через три дня о запуске, предположительно, баллистической ракеты, сообщили правительство Японии и комитет штабов Южной Кореи. Поданным последнего, она могла быть выпущена с подводной лодки Sinpo в направлении Японского моря.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что защитить страну может только внушительное наступательное вооружение. Он обещал, что КНДР продолжит разрабатывать более мощное оружие и вооружать армию, а также угрожал применить ядерное оружие в ответ на военные действия со стороны Южной Кореи.