Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестной ракеты в сторону Японии

Военные Южной Кореи полагают, что КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Береговая охрану Японии сообщила, что ракета упала в море

Фото: KCNA / ТАСС

Северная Корея выпустила снаряд в сторону Японского моря, похожий на баллистическую ракету, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Власти анализируют дальность и высоту полета ракеты, поднимается вопрос о возможном соответствии с баллистической ракетой», — сказано в сообщении.

Позже Reuters со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что неизвестная ракета упала в море.

Агентство уточнило, что нынешний запуск произошел спустя 18 дней после предыдущего, когда со стороны КНДР было выпущено две «новых тактических управляемых ракеты».

С начала года КНДР уже несколько раз проводил ракетные испытания. В частности, в марте КНДР сообщила об успешных испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Позднее в Северной Корее заявили об успешных испытаниях «нового тактического управляемого оружия», которое в Сеуле назвали модернизированными ракетами KN-23, созданными по образцу ракет российского комплекса «Искандер».

В конце марта Ким Чен Ын заявил, что защитить страну должным образом способно лишь внушительное наступательное вооружение, и пообещал, что государство продолжит разрабатывать более мощное оружие и вооружать армию. В Пхеньяне также пригрозили применить ядерное оружие в ответ на военные действия со стороны Сеула; при этом КНДР заявляет, что выступает против войны с Южной Кореей и не считает ее врагом.