Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
В России начал снижаться объем заготовки древесины Бизнес, 07:00
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской России в ближайшие дни Общество, 06:57
Шесть человек погибли в результате ДТП в Ростовской области Общество, 06:47
Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестной ракеты в сторону Японии Политика, 06:22
МИД Украины напомнил о приглашении Папы Римского в Киев Политика, 06:22
Экс-депутат Рады заявил о начале аннексии западной Украины Польшей Политика, 05:39
Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ДНР и ЛНР Политика, 05:17
ЦРУ опубликовало русскоязычную инструкцию для установки связи с разведкой Политика, 05:08
«Известия» узнали срок принятия Госдумой закона о внешнем управлении Политика, 05:06
Немецкие пивовары спрогнозировали подорожание пива на 30% Экономика, 04:23
«Коммерсантъ» узнал о конфискации 4 млрд руб. у главы холдинга «Форум» Бизнес, 04:12
Маск допустил введение в Twitter платы для бизнеса и госаккаунтов Бизнес, 03:25
Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах «Азовстали» Политика, 03:01
Власти Нигерии заявили о планах России финансировать газопровод с Марокко Экономика, 02:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестной ракеты в сторону Японии

Военные Южной Кореи полагают, что КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Береговая охрану Японии сообщила, что ракета упала в море
Фото: KCNA / ТАСС
Фото: KCNA / ТАСС

Северная Корея выпустила снаряд в сторону Японского моря, похожий на баллистическую ракету, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Власти анализируют дальность и высоту полета ракеты, поднимается вопрос о возможном соответствии с баллистической ракетой», — сказано в сообщении.

Позже Reuters со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что неизвестная ракета упала в море.

Агентство уточнило, что нынешний запуск произошел спустя 18 дней после предыдущего, когда со стороны КНДР было выпущено две «новых тактических управляемых ракеты».

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестной ракеты в сторону Японии
Политика
Фото:KCNA / ТАСС

С начала года КНДР уже несколько раз проводил ракетные испытания. В частности, в марте КНДР сообщила об успешных испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Позднее в Северной Корее заявили об успешных испытаниях «нового тактического управляемого оружия», которое в Сеуле назвали модернизированными ракетами KN-23, созданными по образцу ракет российского комплекса «Искандер».

В конце марта Ким Чен Ын заявил, что защитить страну должным образом способно лишь внушительное наступательное вооружение, и пообещал, что государство продолжит разрабатывать более мощное оружие и вооружать армию. В Пхеньяне также пригрозили применить ядерное оружие в ответ на военные действия со стороны Сеула; при этом КНДР заявляет, что выступает против войны с Южной Кореей и не считает ее врагом.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Pro
Федор Овчинников, основатель &laquo;Додо Пиццы&raquo; Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум
Инструкции
Pro
Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Lennart Preiss / Getty Images Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе
Статьи
Pro
Фото: John Locher / AP $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию
Статьи
Pro
Кризис в квадрате: чем рецессия 2022 года отличается от всех других
Исследования
Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
КНДР Южная Корея баллистическая ракета Японское море
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Лидеры Южной Кореи и КНДР обменялись личными письмами в знак доверия
Политика
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух снарядов в сторону Японского моря
Политика
Минфин США ввел санкции против связанной с КНДР хакерской группировки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter